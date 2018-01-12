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日本收紧难民认定政策以应对“假难民”

2018年01月12日14:12  来源：人民网-国际频道
 

人民网东京1月12日电（许永新）12日，日本法务省发布消息称，为了应对以挣钱为目的的“假难民”不断增加的问题，将收紧难民认定政策。此前的做法是进行难民申请6个月后便允许就业，但对于15日以后的难民申请，在以书面材料为中心的预备性审查阶段，如果不是明确属于难民的情况不允许就业。

据时事通信社报道，2016年的难民申请人数达到历史最多的10901人，但另一方面，被认为满足难民条约条件从而认定为难民的却仅有28人，印度尼西亚及菲律宾等申请人数排在前五位的国家中，没有一个人被认定为难民。法务省认为多数申请者为“假难民”。

在从申请2个月之内进行的预备性审查中，将申请者分为四类：（1）难民可能性较大的人（2）不能立即判断是否为难民的人（3）明显不属于难民的人（4）申请次数在2次以上的人。

如果难民的可能性较大，将立即批准可以就业。不能立即做出判断的，将继续审查，根据个别情况判断是否可以就业。不过，从学校退学的留学生等将不允许就业。

(责编：徐祥丽、杨牧)
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