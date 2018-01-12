纹身“出卖”了自己 日本黑帮老大逃亡10年后被抓

俄罗斯卫星新闻网1月12日援引泰国媒体消息称，泰国警方根据日方的申请扣押了72岁的日本黑帮头子，他2003年开枪射杀一名仇家竞争者后逃亡泰国，并且在没有护照和签证的情况下居住了14年。

白井繁治曾经是日本最著名黑社会山口组的团体头目，泰国警方在国家中部的华富里府将其扣押，他此前已经悄悄在这里与泰国妻子生活了14年。

白井繁治的藏身之地之所以能被日本警方发现是因为脸书上出现了他的照片。照片上显示他在家附近下棋，身上的纹身被发现。该照片由当地居民上传，已经获得超过1万次的观看量。日本警方也看到了这张照片，并立即通知泰国方面将其扣押。

白井繁治在泰国警方审问期间承认，14年前被杀的竞争对手使他恼火，但是拒绝承认谋杀。

警方还调查出，他居住在泰国14年的费用是每年分3次从日本汇到泰国的。

据报道，白井繁治或将因多年非法居住在泰国而被遣返。

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