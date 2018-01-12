专访：中国特色发展模式将获得更广泛认可——访英国诺森比亚大学纽卡斯尔商学院教授熊榆

英国诺森比亚大学纽卡斯尔商学院教授熊榆日前在接受新华社记者专访时说，中国很可能会在未来５年内成为引导世界发展的风向标，中国特色发展模式将获得更广泛认可。

熊榆表示，对很多发展中国家而言，专注于经济发展与解决人民群众困难是当务之急，而中国无疑是发展中国家的榜样，为各国探索自身发展道路提供了思路。

在他看来，相较于许多其他国家，中国经济、政治及社会的稳定是一个巨大优势，应该牢牢把握这个优势。

“稳定是一个国家能给予人民的最大福利。只要保证了社会稳定，那么科技发展、产业升级、社会内需的充分调动就会使得中国经济长期发展成为必然。”他说。

当今世界面临诸多不确定性，如美国贸易保护主义政策和英国“脱欧”等。而近年中国经济保持中高速增长，对世界经济增长贡献率超过３０％，成为世界经济增长的动力之源、稳定之锚。

熊榆指出，如今更多国家希望与中国合作，以降低本国发展的不确定性，比如英国就期望通过与中国紧密协作来减少其在“脱欧”进程中遇到的经济波动。“中国经济稳中求进就像是给了世界一颗定心丸，世界需要一股维护开放自由、促进全球共同进步的中坚力量。”

熊榆表示，改革开放以来，中国经济取得了举世瞩目的成就，生产力大幅提高，目前已是世界第二大经济体。但随着社会主要矛盾转化，传统的发展方式将不可持续，需要培育新的经济增长点并催生新的产业来推动经济继续发展，更好地满足人民群众需求。

十九大报告明确指出，中国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。他就此说，这充分体现了其辩证性、针对性和与时俱进的特点，为中国经济转型定下了正确方向。

对于中国提出今后要大力推动质量变革、效率变革和动力变革，熊榆表示，三大变革相辅相成，形成中国经济当前和未来数十年长期发展的大方向。

世界各国，包括西方发达国家，正在推动对中国发展道路的研究，希望加深理解，搭上中国发展的顺风车。“中国的国际‘粉丝’数将继续扩大。”熊榆说。（记者 邓茜 温希强）

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