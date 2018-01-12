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韩国堤川火灾调查结果出炉：救援不力导致伤亡惨重

2018年01月12日13:56  来源：环球网
 

据韩国《亚洲经济》1月12日报道，韩国忠清北道堤川市健身中心火灾事件调查结果出炉，消防部门表示，起火原因是一楼天花板的保温灯过热，且因现场救援指挥不力才加剧了伤亡情况。

消防联合调查团11日表示，火灾现场的救援指挥官虽然知道2楼有很多被困人员，但仍没有采取特别指挥措施救人，未能履行职责。消防厅表示，将要求重罚火灾当天在现场指挥救灾的堤川消防所长李相珉(音)及堤川消防所指挥调查组长金钟熙(音)，并解除总责任人——忠清北道消防本部长的职位。

调查结果显示，起火原因是一楼天花板的保温灯过热，着火的隔热材料蔓延到了停车场的16辆汽车，导致火势扩大。没有防火门的钢筋混凝土重型柱的建筑结构问题，导致大火急速蔓延至室内。

由于指挥部指挥不力，救援人员延误了进入2楼女性桑拿房的时间。当时，指挥组长和消防所长接到了情况室发出的关于2楼被困者的信息，但并未及时传达给一线救援队员。联合调查团表示，“指挥组长当时集中于眼前看得见的危险和实际救援情况，连建筑物后面存在安全出口都不知道，仅仅指挥扑灭1楼停车场的大火和救助3楼的被困市民” 。

据报道，去年12月21日，堤川市一家健身中心发生火灾事故，共造成29人遇难。（记者 李婷婷）

(责编：朱欣(实习生)、杨牧)
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