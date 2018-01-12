攻势太猛 土要求俄伊“管住”叙政府军

土耳其外交部长梅夫吕特·恰武什奥卢10日要求俄罗斯和伊朗出面，制止叙利亚政府军向叙利亚“温和反对派”控制的伊德利卜省发动攻势。

俄罗斯则告诉土方，管好“温和反对派”武装。

伊德利卜省位于叙利亚西北部，与土耳其接壤，目前由所谓“温和反对派”以及“解放叙利亚”联盟控制，后者的前身是极端武装“支持阵线”，被俄罗斯和叙利亚政府定为恐怖组织。

叙利亚内战初期，土耳其坚决支持叙反对派武装推翻巴沙尔·阿萨德政府，但是随着叙政府军在俄军支持下转守为攻以及土耳其与西方阵营交恶，安卡拉方面开始与俄罗斯和伊朗合作，推动叙利亚各方和解。

俄、土、伊三方去年达成协议，在叙境内设立4个“冲突降级区”，伊德利卜省是其中之一，由土方派遣军事人员负责监督，防止反对派武装与叙政府军发生冲突。

叙政府军在俄军战机支援下于去年10月末向毗邻伊德利卜省的哈马省发动进攻。法新社报道，叙军今年1月初已经打进伊德利卜省，逼近由反对派武装控制的一座前政府军基地。

恰武什奥卢告诉土耳其官方阿纳多卢通讯社：“伊朗和俄罗斯必须履行责任。你们是（叙政府方面的）担保人，应当阻止这一政权。”

按照恰武什奥卢的说法，叙军以打击“解放叙利亚”联盟为借口，进攻“温和反对派”武装。“这不仅是空袭，这一政权正在向伊德利卜纵深开进。他们另有所图。”他说。

多家媒体10日报道，土耳其外交部当天召见俄罗斯和伊朗驻土耳其大使，敦促叙方停止进攻伊德利卜省。恰武什奥卢说，土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安可能与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京通电话，讨论这一事宜。

恰武什奥卢警告，如果叙军继续进攻，将会妨碍定于1月末在俄罗斯索契市举行的叙利亚全国对话大会顺利举行。他说，“这种态度将会破坏政治和解进程”，将前往索契的各方必须避免采取任何危及这次会议顺利召开的行为。

俄罗斯则要求土耳其“管好”叙反对派武装。俄军方《红星报》10日报道，俄国防部确认，6日袭击两座俄罗斯驻叙利亚军事基地的无人驾驶飞机来自伊德利卜省“温和反对派”武装控制区。俄国防部已经分别致信土耳其总参谋长和国家情报机构主管，要求土方“履行责任，确保土方控制下的武装团体遵守停火机制”，同时在“冲突降级区”加快设立更多观察哨，以防止类似攻击事件重演。

俄军赫迈米姆空军基地和塔尔图斯海军基地遭到共计13架无人机袭击。这些无人机被俄军防空火力击落或技术手段控制，袭击失败。

俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫10日在记者会上说，现阶段没有俄、土、伊领导人讨论叙利亚问题的会晤计划，不过，“如有必要”，这类会晤可迅速实现。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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