西非及萨赫勒地区的安全局势仍面临挑战

人民网联合国1月11日电（记者 殷淼）1月11日，联合国秘书长西非问题特别代表默罕穆德·钱巴斯在向安理会陈述《联合国秘书长关于联合国西非和萨赫勒办事处工作情况》报告时表示，2017年该地区在民主及和平政治过渡方面取得了进展，但恐怖袭击活动及人口贩运仍对地区安全局势构成严峻挑战。

钱巴斯说，利比里亚和平举行了总统选举，在推动民主选举方面取得了进展。他表示相信，塞拉利昂和几内亚即将举行的选举会受到国际社会的关注，联合国也将继续促进冈比亚和布基纳法索的可持续和平进程。

与此同时，该地区的安全局势仍十分严峻。钱巴斯说：“继去年上半年博科圣地发动的袭击事件显着下降后，去年9月以来发生的事件数量有所增加。仅在2017年11月的平民伤亡人数就有143名，达到了一个峰值。而博科圣地在自杀式袭击事件中使用儿童的数量则增加了五倍，2017年达到了135起。”

钱巴斯指出，在大撒哈拉地区的基地组织分支机构和伊斯兰国是造成马里、尼日尔和布基纳法索三国边界地区袭击活动频发的主因。他说：由于安全事件日益增多，尼日尔政府已决定将2018年公共支出中的17%用于安全部门。”

钱巴斯对布基纳法索、乍得、马里、毛里塔尼亚和尼日尔五国集团组建多国特种部队并采取联合行动所取得的显著进展表示赞赏。他强调说，该地区应对“博科圣地”威胁的全面对策必须得到国际社会的支持。

“过去六个月来，在重振联合国萨赫勒综合战略的努力方面取得了实质性进展。”钱巴斯说。他表示，将会与国家、区域和国际性的合作伙伴分享一个支持计划，以协调与国家和地区的优先事项、联合国2030年可持续发展议程，以及非盟《2063年议程》相一致的方法和意见，形成对萨赫勒地区的有效支持。

钱巴斯还指出:“人口贩运已经成为西非和萨赫勒地区犯罪网络非法获利最多的来源之一。就像古特雷斯秘书长最近强调的那样，遏制人口贩运必须继续作为2018年各项议题的重中之重。”

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