爱丁堡新开一家哈利·波特主题民宿

哈利·波特迷们又多了一个新去处。“哈利·波特”系列小说诞生地——英国爱丁堡，新开了一家哈利·波特主题家庭旅馆。霍格沃兹魔法学校风格的装修，各种相关纪念品，甚至还有作者Ｊ·Ｋ·罗琳用过的梳妆镜，让你仿佛走进了波特的魔法世界。

这家家庭旅馆坐落在市中心主干道附近，原是一栋复古风格的小楼，哈利·波特“铁粉”高悦（音译）买下它后把它装修成了梦想中的样子：主卧内摆着一张四维柱大床，天花板上“飘浮”着几支蜡烛；另一间略小的卧室变成了霍格沃兹特快列车的一节车厢；起居室是缩小版的格兰芬多交谊厅。公寓内的每扇门都漆成魔法学校各学院的代表颜色，包括猩红色、金色等等。

虽说整栋建筑内外装修走复古风，但现代化装备可不少，Wifi、数字电视、PS4、Xbox；厨房内也配备了各种现代化厨具。

英国《每日邮报》10日援引房主高悦的话报道，她还通过努力得到了罗琳用过的一张书桌及一面镜子。

这套民宿目前已对外开放出租，一晚费用约为150英镑（约合1319元人民币）。（黄敏）【新华社微特稿】

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