和服公司跑路　日本四百多人“成人节”糟心

日本一家和服租售服务商疑似卷款跑路，400多名年轻人8日在“成人节”遭遇无衣可穿的窘境。

每年1月的第二个周一是日本“成人节”，各地会在这一天前后给年满20岁的“新成人”举办成人礼，一套华丽的和服自然必不可少。今年“成人节”前，许多“新成人”发现自己在晴天公司预订的和服迟迟没有送来，而且店家联系不上。

8日凌晨4时，狩野由麻就来到晴天公司在东京的一家店铺试衣服，却发现店铺门口聚集30多人。“我到了以后，店里一直黑灯瞎火，门也没锁，里面一个人都没有。”这30多人在晴天公司预订了和服。其中一名女孩告诉《朝日新闻》记者，她两年前就已预约，支付了60万日元（约合3.5万元人民币）的和服制作费、造型费。

晴天公司在日本的门店9日全部关门。《朝日新闻》报道，截至当天下午，警方收到450多起报案。一些报案人说，他们预订的和服原计划用于毕业和入学典礼。

共同社报道，晴天公司2008年创办。2016年9月，晴天公司宣称销售额为4.8亿日元（2789万元人民币）。因开设新店、扩张业务导致成本激增，这家企业从去年起陷入资金紧张。

《每日新闻》报道，晴天已拖欠3家和服批发商约5000万日元（291万元人民币）货款一年多。从事信用调查的东京工商调查株式会社9日说，截至2016年9月，晴天负债总额约6.1亿日元（3542万元人民币）。（刘秀玲）【新华社微特稿】

(责编：朱欣(实习生)、常红)