澳童星不堪网络霸凌自杀 年仅14岁

澳大利亚一名14岁童星3日自杀。她的父亲7日在社交媒体上发文，披露女儿不堪网络霸凌才选择轻生。

埃米·多莉·埃弗里特8岁时因担任澳大利亚知名帽子品牌“Akubra”代言人而为人熟知。她的父亲蒂克·埃弗里特在“脸书”上说，多莉遭受网络暴力，试图以自杀“逃离世间恶行”。

蒂克没有公开女儿遭受网络霸凌的细节。他呼吁人们更多关注霸凌问题，不要让多莉的生命“白白浪费”。蒂克在推文中呼吁霸凌者出席葬礼，亲眼看看他们“带给（多莉一家的）巨大伤害”。

Akubra公司9日发表声明：“这是我们站起来抵制一切形式霸凌的时候了。多莉可以是任何人的女儿、姐妹、朋友。”

英国广播公司(BBC)10日报道，2017年，澳大利亚每5个孩子中就有一人称曾遭到欺凌。澳大利亚国家反霸凌中心（NCAB）的数据显示，尽管整体看澳大利亚过去10年霸凌案件略有减少，网络霸凌数量却急剧增加。

“（与一般霸凌）不同，网络霸凌往往持续发生，一周7天、一天24小时（都可能出现），”澳大利亚国家反霸凌中心工作人员杰雷米·布莱克曼告诉BBC记者，“另一重要因素是网络匿名，意味着有更多的孩子可能成为霸凌者。”

BBC说，澳大利亚尚无因不堪霸凌而选择自杀的案件官方统计数字。近几年，澳大利亚自杀率有所下降，但15岁至24岁年龄段的自杀人数有所上升。（刘秀玲）【新华社微特稿】

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