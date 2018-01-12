我驻纽约总领馆：2018年领事服务将继续进社区进校园

人民网纽约1月11日电 （记者 李秉新）中国驻纽约总领馆今天宣布，2018年总领馆将延续2017年的成功经验，继续走进社区，走进校园，全心全意为在美留学人员提供优质服务。

驻纽约总领馆教育参赞徐永吉介绍说，纽约领区覆盖美国东北部10个州，优质教育资源丰富，高层次人才聚集。现有中国学生学者13万余人，占全美中国留学人员总数的三分之一强。2017年春秋两个入学高峰季，总领馆教育组创新工作模式，开展了“留学服务月”活动，以安全教育为主线，为留学人员提供综合性服务，努力实现“平安留学、健康留学、成功留学”的工作目标。期间，全体教育领事集中深入美国高校，以生动的事例开展平安留学讲座，组织“春晖杯”中国留学人员创新创业大赛培训，宣传各类留学服务项目。足迹遍及领区10个州25个城市，驾车总行程7700余公里；访问了34所高校，面向留学人员举办教育领事面对面活动24场，举办学联会骨干交流培训20多场；与华人专家学者70余人进行座谈。留学服务月活动受到广大留学人员的热诚欢迎，获得美国高校和社会有关方面的积极肯定，也得到各位媒体朋友的持续关注和大力支持，收到良好的社会效益。

2017年12月30日，习近平总书记在给莫斯科大学中国留学生的回信中指出，青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途，民族就有希望。实现中华民族伟大复兴的中国梦，离不开一代代青年的接力奋斗。他希望留学人员弘扬留学报国的光荣传统，胸怀大志，刻苦学习，早日成长为可堪大任的优秀人才，把学到的本领奉献给祖国和人民，让青春之光闪耀在为梦想奋斗的道路上。习近平总书记的回信意义重大而深远，体现了党和国家对新时代留学工作的高度重视，对广大留学人员的殷切期望。

展望2018年，总领馆教育组将贯彻落实十九大和习近平总书记给莫斯科大学中国留学生的回信精神，按照总领馆开展领事服务进社区进校园主题年活动要求，深入校园、深入留学人员社团、深入广大留学人员，不断提升新时代留学服务水平。

首先，总领馆教育组将继续深入开展党的十九大和习近平总书记重要回信精神学习活动，进一步强化留学人员心向祖国、追求进步的爱国之情、强国之志、报国之行。

其次，利用春秋开学季，继续开展以平安留学教育为主要内容的留学服务进校园活动。加强法律法规、风险防范、应急自救等多方面知识的宣传教育，组织“春晖杯”中国留学人员创新创业大赛培训，宣传留学服务项目，走访华人专家学者，拜会美方高校负责人，打好留学服务“组合拳”。

三是做好涉留学人员领事保护工作，迅速处理、及时回应留学人员及家长求助，帮助留学人员克服学习、生活、工作上的困难。加强预防性领事保护工作力度，普及领事保护知识，提高留学人员法律观念、风险意识和安全防范能力。当前重点是以多种形式提醒广大留学人员防范电信诈骗，避免安全、精神和经济上受到伤害。

四是做好留学人员信息服务。通过总领馆微信公众平台和教育组网站，及时发布留学服务、安全提醒、活动预告等各类信息。

五是借春节国庆等重大节庆活动之机，支持留学人员社团组织形式多样、健康向上的活动，增强中国留学人员群体的凝聚力和影响力。加强留学人员社团建设，举办学联会骨干经验交流，提升服务留学人员能力水平，充分发挥留学人员社团的桥梁纽带作用。

六是继续以“春晖计划”“春晖杯”创新创业大赛等项目为抓手，打造回国工作创业和为国服务平台，把更多海外优秀学生学者集聚到党和人民的伟大奋斗中来，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。（完）

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