非盟20个成员国开始执行非盟自主筹资决议

卢旺达财政与经济计划部１１日在一份声明中说，截至２０１７年１２月，非洲联盟（非盟）有２０个成员国已开始不同程度地执行非盟自主筹资的决议。

声明说，肯尼亚、埃塞俄比亚、卢旺达、乍得、吉布提和几内亚等１４个非盟成员国已按决议开始征税并已将所得资金存入设于各国中央银行的非盟专用账户。加纳、贝宁、马拉维和塞内加尔４国已启动执行决议所需的国内相关法律和行政程序，毛里求斯和塞舌尔则已表明将遵守决议。

非盟１０国财长委员会会议前期专家会议当天在卢旺达首都基加利开幕。专家会议和于１３日在基加利举行的非盟１０国财长委员会会议将回顾非盟推动财政自主决议的执行进展。

２０１６年在基加利举行的第２７届非盟首脑会议通过自主筹资决议，从２０１７年１月起，非盟各成员国将对非成员国部分进口产品征税０．２％，用于提供非盟委员会全部日常运作预算资金、非盟７５％的项目预算资金、非盟２５％的维和行动预算资金和非盟其他支出。

非盟网站说，这一决议旨在为非洲和平与安全提供可靠和可预测的资金，为非盟提供公平和可预测的资金来源，减少非洲发展和非洲一体化项目对外部资金的依赖以及减轻成员国为非盟提供资金的财政压力。

官方数据显示，非盟２０１７年的预算为７．８２亿美元，其中５．７７亿美元需要国际援助。（记者吕天然）

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