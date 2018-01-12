日本政府专机丢失一块面板 掉落地点不明

人民网东京1月12日电（许永新）11日，日本航空自卫队发布消息称，从波音747政府专机上丢失一张金属材质的面板，面板位于右侧主翼与发动机的结合处。

据时事通信社报道，该政府专机在完成定期维修后，在从东京羽田机场飞往北海道新千岁机场，在飞行过程中落下的可能性较大，目前没有收到人员受伤等消息。

该机将从12日起作为日本首相安倍晋三出访的备用飞机使用，航空自卫队正在加紧修理。

丢失的面板长约38厘米，宽约20厘米，重约500克。该机由日本航空公司负责维修，航空自卫队为了确认其维修状况，11日中午飞离羽田机场前往该机所属的千岁基地。下午1时10分左右，降落到新千岁机场后，发现面板脱落，而在羽田机场时，经航空自卫队维修人员目测是存在的。

(责编：王欲然、常红)