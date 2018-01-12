人民网>>国际

日本政府专机丢失一块面板 掉落地点不明

2018年01月12日10:03  来源：人民网-国际频道
 

人民网东京1月12日电（许永新）11日，日本航空自卫队发布消息称，从波音747政府专机上丢失一张金属材质的面板，面板位于右侧主翼与发动机的结合处。

据时事通信社报道，该政府专机在完成定期维修后，在从东京羽田机场飞往北海道新千岁机场，在飞行过程中落下的可能性较大，目前没有收到人员受伤等消息。

该机将从12日起作为日本首相安倍晋三出访的备用飞机使用，航空自卫队正在加紧修理。

丢失的面板长约38厘米，宽约20厘米，重约500克。该机由日本航空公司负责维修，航空自卫队为了确认其维修状况，11日中午飞离羽田机场前往该机所属的千岁基地。下午1时10分左右，降落到新千岁机场后，发现面板脱落，而在羽田机场时，经航空自卫队维修人员目测是存在的。

(责编：王欲然、常红)
人民日报客户端下载手机人民网
 

相关专题

深度阅读

选票政治捆住美国环保手脚 过去一年，美国政府大举对既存环境监管政策开战，退出《巴黎协定》或许是其中最令人瞠目的举动，但火力最密集的战场还是在美国本土。从废除《清洁电力计划》到松绑开采权、缩减保护区，从允许阿拉斯加猎熊猎狼到弱化西海岸鲸鱼、海龟保护，美国环境政策的全面倒退几乎前所未见。哥伦比亚大学的追踪研究显示，过去一年美国被松绑的环境监管政策已有86项。 【详细】

国际|国际观察

人民日报：澳大利亚政客应多些自省意识 “我们的地盘”，这是澳大利亚一些人眼中的太平洋岛国，他们习惯于把其他国家称为“非传统的外部力量”。这也就是为什么澳大利亚那个部长动辄拿出“我们不想要”“我们要确保”之类的句式，来表达其对太平洋岛国的傲慢。实际上，这种傲慢导致澳大利亚长期容不下其他国家与太平洋岛国的正常合作。 【详细】

国际|国际观察
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2018 by www.people.com.cn. all rights reserved