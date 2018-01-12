美媒披露美军向阿富汗民用卡车开火 美军方展开调查

人民网讯 据美国媒体报道，美军指挥官正在调查一段似乎显示一名美国军人在阿富汗向一辆民用卡车驾驶舱开火的视频。这一事件已引起五角大楼最高层的重视。一名美国官员说，这一行为看起来“令人深为不安”。

五角大楼首席发言人达纳·怀特11日说，国防部长马蒂斯知道了视频事件。她还说：“中央司令部正在调查这些指称。”北约驻阿富汗“坚决支持”使命发言人、陆军中校科恩·福克纳说：“目前正在调查。”他还说，美国新闻网站《政治》(Politico)告诉军方有这段视频之后，美军立即开始了调查。

这段名为《恭喜弹药不够交响乐》(Happy Few Ordnance Symphony)的视频被人匿名上传到YouTube网站，但很快被删除。不过，见过视频的美国官员说，这是一段开火射击的蒙太奇，有人用一支Mk19自动榴弹发射器向一排树射击，地点似乎是在阿富汗。这段蒙太奇还包括这样一段场景：一辆看上去属于美军的车辆驶过一辆当地特色的货运卡车 ，然后向卡车侧面开火。

看过视频的官员说，这段场景只有几秒钟，似乎是由头盔上的摄像头录制的，只显示了小臂、戴着手套的手和枪。在卡车玻璃被击碎之前，卡车内明显有一名驾驶员。一名美国官员说，目前还不清楚那名驾驶员的状况如何，调查正在进行之中。一名美国官员说，如果这种事是美军成员做的，这“令人深为不安”。（老任）

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