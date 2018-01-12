中国电商在波兰赢得众多粉丝

2017年，波兰人帕威尔买了一辆摩托车。听说了中国电子商务平台速卖通后，他轻点几下鼠标，花了50多欧元，就为爱车配上了刹车灯、后视镜等零配件，也为自己添置了一件漂亮的摩托车外套。

波兰学生佐西亚在速卖通上以很便宜的价格买到一盒50克的除疤膏，几天后就看到效果，“比我用过的其他除疤膏都好”，于是她又订购了10多盒。

家住华沙的卡罗丽娜在速卖通上订购圣诞装饰品、餐具布包、厨房配件、儿童玩具和衣服，每周都要收到好几个包裹。

如今，打开速卖通网站，浏览其他买家的评价，已经成为很多波兰年轻人的日常生活方式。

速卖通是阿里巴巴旗下的跨境出口平台，自2010年4月上线以来，已在全球吸引了超过1亿消费者。速卖通也是波兰第三大电子商务平台。互联网数据服务商PBI/Gemius的研究显示，2017年，共有500万波兰人在速卖通上购物，用户年增长率超过66.6%。站点流量监测网站Alexa的数据显示，速卖通的波兰用户平均每天会在该网站上访问超过11个页面，这一数据超过波兰电商市场的领头羊Allegro。

速卖通如何成功吸引到波兰的网购族？首先是价格优势。速卖通网站上商品价格比其他电子商务平台平均低50%以上。例如，智能手机价格低至80欧元，网站还不时提供一些优惠，而且能够免费送货；其次，商品种类齐全。很多商品只有在速卖通上才能够买到。第三，支付方式多元。买家可以选择网上银行转账、贝宝或支付宝系统支付。

几位波兰朋友都向记者表示，速卖通最让他们满意的是“走心”的服务。每一件商品都有详细的文字介绍和清晰的细节图片。如果货物没有送达买家，或商品看起来与网上图片存在差异，买家可以要求全额退款。最近，速卖通开始支持波兰人习惯用的在线支付系统PayU付款，其波兰语版本的网站也在进一步完善中。

有波兰商业网站专门刊文介绍了阿里巴巴公司，文章的一个小标题是“地平线上的崭新中国”，文章称，包括速卖通在内的阿里巴巴集团的成功，展现了中国经济的活力以及中国正在发生的重要变化。在商品、品牌和解决方案上，中国人比欧洲人拥有更多选择。“从商业网站的角度看，中国在这个时代整体上领先于我们”。

波兰电子经济商会会长帕特蕾兹雅·萨斯—斯坦尼舍夫斯卡说，中国电子商务平台在波兰的日益普及，应被视为刺激波兰市场的一个因素。波兰企业也应在跨境基础上思考在线市场和数字经济的发展，到国外争取客户。波兰亚洲研究中心主任帕特丽夏·潘德拉科夫斯卡说，在“一带一路”倡议下，电子商务的发展可以推动波中两国之间的铁路运输，实现双赢。

市场调查机构Statista的数据显示，到2022年，波兰的电商收入规模将达到117.09亿美元，其中只有大约10％是与外国卖家进行的交易，远低于欧盟30%的平均水平。可见，波兰的电子商务市场具有广阔的发展空间。中国企业已经占领先机，亟待深耕市场，让波兰网购族更方便地买到更多物美价廉的中国商品，进一步推动中波两国商贸联系快速发展。（记者 暨佩娟）

（本报华沙1月11日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月12日 22 版）

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