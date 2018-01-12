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美国舆论呼声四起 首位女总统要来了吗？！

栗一星 郝斐然

2018年01月12日09:02  来源：新华网
 

前几天，仿佛约好了一般，西方各大新闻网站纷纷将目光聚焦在脱口秀女王奥普拉 温弗瑞身上。

不是因为她刚刚在第75届金球奖上获得终身成就奖，而是因为她被一些舆论认为是“2020年美国总统大选”的“众望所归”。

 

（一）众明星为她起立鼓掌！

当地时间1月7日晚，在美国比弗利山庄的金球奖舞台上，一袭黑色礼服的奥普拉站在麦克风前，激情澎湃又不失温情地发表着获奖感言。8分钟后，许多人认为，下一任美国总统就是她了。

与我们以往熟悉的获奖感言不同，奥普拉没有把能感谢的人挨个感谢一圈，然后再立立flag共勉。

她直切主题，为各行各业遭遇不公待遇的女性发声。希望各界可以持续关注性骚扰的问题，让女性不用再以“我也是（Me too）”的形式诉说。

去年10月，随着好莱坞性骚扰丑闻曝光，女性们掀起了反性侵、反职场性骚扰的热潮。

奥普拉在演讲中说：

“在这里的每一个人都应为我们讲述的故事而自豪，而在今年，我们自己也成为了故事。”

“在很长一段时间里，即使有女性敢于说出真相，指控那些掌握权力的男性，她们的声音也没人倾听，没人相信。然而这样的日子已经到头了！”

奥普拉将“这样的日子已经到头了！”（their time is up）这句有力的话重复了三遍，众明星起立鼓掌，全场被点燃了！

不少明星都激动得热泪盈眶：

妮可·基德曼

艾丽西卡·维坎德

最后，她宣告拒绝歧视和骚扰的时代的到来：a new day is on the horizon！

有没有感受到浓浓的竞选风？简直就是教科书式的竞选演讲！

奥普拉获奖感言的视频和报道在社交媒体上迅速传播，引发了“奥普拉2020”的热门话题。

希望她参选的呼声越来越高，她在演讲中“新的一天即将来临”被认为很有可能成为竞选口号，推特上也开始打起标语“希望万岁”（“HOPE-RAH”）。

Billy Gilman:我现在坐在这儿泪流满面……我从来没听过这样的演讲，奥普拉，我的朋友，请竞选总统吧，这个世界需要更多这样的声音。

Wajahat Ali:奥普拉可以直接把这次演讲当做宣布参选2020年总统竞选的演讲。

Kylie Rae:我已经准备好在我的车、电脑、水瓶和我所有物品上贴上标签：“A New Day Is On The Horizon，#奥普拉2020”。

美国全国广播公司（NBC）甚至在7日晚发出这样的推文：话不多说，为我们未来的总统打call！

不过这则推文引发了大量争议，NBC之后将其删除，并解释称“只是借用颁奖礼现场的玩笑，并非政治声明”，但还是不难看出媒体及民众对奥普拉的诸多期待。

《华盛顿邮报》博主Jennifer Rubin也对奥普拉赞不绝口：“我们可以有一位表达清晰、受教良好、和蔼可亲、脚踏实地，同时又尊重我们民主机制的总统了。”

（二）美国人为何如此钟意她？

仅仅是一次成功的演讲就能在美国掀起这么大的波澜？显然不是，美国人之所以喜欢奥普拉，很大程度上是因为奥普拉的成功史就是一部传奇的励志片。

她是女人，又是黑人，在成名前还是穷人；没有令人惊艳的外表，没有值得夸耀的家庭背景。相反，草根出身的她有着极其心酸的成长之路。

未婚妈妈所生的奥普拉，成长于黑人贫困家庭，10岁就受到性侵犯，14岁怀孕，之后又过了几年混乱的个人生活，经历了美国黑人女性所可能经受的多数困惑和坎坷。

但某种意义上讲，奥普拉受到过多少（久）伤害，她拿出的是同样烈度和持久的热情，去回馈社会，去试图影响和帮助他人。

因为在恶劣的环境成长，奥普拉能格外体会人世的种种心酸。后来担任脱口秀主持人的她，平易近人、善于倾听。甚至在镜头面前，会自揭伤疤拉近与观众的距离。

她的节目还长期关注社会问题，访谈舆论漩涡中的名人。这些不仅使节目保持着很高的社会关注度，更可谓参与塑造了转型之中的美国社会价值观。

正因如此，奥普拉参加2020年总统竞选也不是天方夜谭。奥普拉并非政治“绝缘体”，她与民主党的渊源颇为深厚，曾于2008年和2016年分别为奥巴马和希拉里的竞选活动站台。

此外，她还显示出了不容小觑的政治号召力。马里兰大学经济学家克雷格·加斯韦特的一项研究显示，在2008年民主党党内选举阶段，奥普拉的政治捐助为奥巴马带来了约100万张选票。

无论如何，奥普拉已经用一场演讲为她的政治道路做好了铺垫。接下来，就要看她是否想要成为外界幻想的那个人了。

（部分文字综合新华网、中国日报、解放日报）

(责编：朱欣(实习生)、常红)
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