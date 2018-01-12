中国金花，期待澳网绽放

1月11日，中国选手朱琳在澳网资格赛首轮比赛中。人民视觉

北半球正值寒冬，位于南半球的澳大利亚则处在炎炎盛夏，2018年网坛的开年大戏——澳大利亚网球公开赛将于下周在墨尔本的烈日下开战，赛前的种种新闻让澳网的热度持续升温。

1月11日的抽签仪式上，两位嘉宾就足够引人关注，无论是“宝刀不老”的上届男单冠军费德勒，还是因小威廉姆斯退赛而被组委会邀请前来抽签的女子名将莎拉波娃，都为本届澳网奉献了足够的话题。

鉴于男单德约科维奇、瓦林卡等名将的复出以及女单哈勒普、科贝尔等球员的神勇表现，本届澳网的男、女单打冠军归属将拥有更多悬念，而中国军团“老中青”三代集体亮相，也让球迷们有了更多期待。

澳网，中国球员福地

澳网一直是中国球员的福地，在欧美球员都利用圣诞假期放松度假时，中国球员却在刻苦的冬训中，有了扎实的体能储备和持续训练的火热手感，当他们来到墨尔本时，往往都会有亮眼的表现。

2006年，郑洁/晏紫在这里捧得女双冠军；2010年，李娜和郑洁双双闯入女单四强，中国“双响炮”闪耀墨尔本；2011年、2013年和2014年李娜都站在了女单决赛的舞台上，并在2014年捧起了达芙妮杯；2016年，张帅更是在澳网上演“灰姑娘传奇”，打破大满贯“一轮游”的魔咒，并最终闯入女单八强。

目前直接入围澳网单打正赛的中国选手有5位，分别是世界排名第二十七位的彭帅、第三十五位的张帅、第四十四位的王蔷和第八十四位的段莹莹，此外还有凭借在澳网亚太区外卡赛上夺冠而获得外卡的16岁“小小花”王欣瑜。

从新鲜出炉的签表看，张帅首轮遭遇去年美网冠军、美国选手斯蒂芬斯，后者在美网夺冠后患上了明显的“大满贯综合征”，已经遭遇了七连败，张帅有机会“爆冷”。王蔷要迎来的是去年的美网亚军——17号种子、美国选手凯斯，凯斯的强力进攻型打法将给王蔷带来很大的挑战。

另外3位中国选手首轮都将遭遇非种子选手，王欣瑜首轮对阵法国选手科内，对于还要在青少年组征战的王欣瑜来说，首场大满贯成人组正赛无论胜负都将是宝贵的经历。段莹莹的首轮对手是哥伦比亚球员马里诺，而彭帅首轮将对阵一位资格赛选手，但能发挥出怎样的水平还要看彭帅膝伤的恢复情况。

另外，朱琳、王雅繁、韩馨蕴、刘方舟4位姑娘已经通过资格赛首轮的考验，将继续向正赛资格发起冲击。

男单，多位名将复出

去年澳网男单决赛，费德勒和纳达尔双双上演“王者归来”，一场5盘大战毫无争议地被评为年度最佳。今年费德勒携霍普曼杯单打四连胜来到墨尔本，其表现出的良好状态让他被认为是冠军最有力的争夺者。

世界排名第一的纳达尔在上赛季末遭遇了膝盖伤病，他在新赛季开始时连续退出了阿布扎比和布里斯班的比赛，在库扬精英赛则输给了加斯奎特，可见他还没有完全找到比赛的感觉。

费德勒在2017年表现神勇，部分仰赖于他在2016年温网后提前结束赛季，让身体和心理都得到了充分休息，最终在一个赛季收获了两个大满贯。费德勒的这一成功尝试让众多名将都在上赛季选择了休养生息，因此，“回归”成为本赛季澳网男单赛场的主题。德约科维奇、瓦林卡、拉奥尼奇、伯蒂奇等高手都成为了“签表炸弹”，而德约科维奇和瓦林卡所在的3/4区更是堪称“死亡之区”。当然，多场强强对决将在前几轮出现也将让澳网的高潮提前到来。

目前来看，德约科维奇在热身赛上表现出的状态还算乐观，但想要复制费德勒去年的成功并不容易。在费德勒、纳达尔和德约科维奇之外，几位“90后”球员在本届澳网的表现也备受期待，无论是赢得年终总决赛冠军的迪米特洛夫，还是在年终总决赛相继击败纳达尔和费德勒的戈芬，以及2017年拿下两个大师赛冠军的兹维列夫都有可能在墨尔本公园迎来职业生涯的新突破。

女单，竞争非常激烈

2017年四大满贯女单冠军分属4位不同的球员，其中奥斯塔彭科和斯蒂芬斯都斩获了人生的首座大满贯。来到本届澳网，小威廉姆斯和阿扎伦卡这两位母亲球员缺席，竞争格局依然开放。罗德·拉沃尔球场依然有可能见证一位新的大满贯冠军诞生。

世界排名第一的哈勒普需要用一个大满贯来证明自己，本赛季她在深圳站夺冠，斗志满满，但她所处的1/4区高手如云，科维托娃、孔塔以及卡·普利斯科娃都会成为她从本区突围的阻碍。

两位前赛会冠军科贝尔和莎拉波娃在墨尔本公园拥有心理优势，科贝尔在本赛季保持全胜，状态明显复苏，而莎拉波娃在深圳站闯入四强，也已经展示出了竞争力，两人同分在2/4区，有可能在第三轮上演强强对话。同时，这个半区还汇聚了志在实现全满贯的穆古拉扎和A·拉德万斯卡，想要在本区争得四强席位殊为不易。

与竞争激烈的上半区相比，大威廉姆斯和沃兹尼亚奇领衔的下半区也许会稍显平静，但女子网坛从不缺少冷门，也许恰恰是在这样的平静中会诞生超级“黑马”，上演新的传奇。

《 人民日报 》（ 2018年01月12日 13 版）

(责编：朱欣(实习生)、常红)