美朝在冬奥会上“邂逅”？特朗普喊话：见面有条件

1月9日，朝韩双方在板门店进行了时隔两年零一个月后的首次高级会谈，双方商定“将派高层代表团前往平昌奥运会”。而就在昨晚，美国总统特朗普与韩国总统文在寅再次通电话，他告诉文在寅，将由副总统彭斯率领美国的奥运代表团出席平昌冬奥会。

这也就意味着，从理论上看，美国高层和朝鲜领导人的代理人可能会在平昌“偶遇”。尽管对比本周二举行朝韩会谈之前的态度，特朗普已表现出了更加积极的姿态，但在美国坚持在朝鲜释放出弃核意图之前继续对朝施压，同时朝鲜没有表露出弃核迹象的情况下，一切都充满了不确定性。

美朝代表会否“邂逅”冬奥会

据青瓦台11日发布的一份公告显示，文在寅和特朗普通了大约半小时的电话。特朗普对文在寅说，在恰当的时间和条件下，如果朝鲜愿意，美国将敞开会谈的大门。他还承诺，美国在朝韩对话期间不会采取军事行动，两人还一致认为，有必要继续向朝鲜施加最大的压力。

而据《华尔街日报》1月11日报道，特朗普和文在寅认为，朝韩对话不应该只讨论朝鲜参加冬奥会的问题，还应该扩展至朝鲜半岛无核化的更广泛的讨论。

这也是特朗普在朝韩会谈之前表态对美朝对话持开放态度后，时隔三天之后对美朝会谈的再次提及。1月6日，特朗普在美国马里兰州戴维营对媒体说，他对与金正恩通过电话进行对话持开放态度，但这“并非没有前提条件”，美国对朝立场非常“坚决”。

在美国政府对美朝会谈前提并未改变的情况下，即将到来的平昌冬奥会会否上演两国代表的“邂逅”呢？

美国之音1月11日报道，美国务院一位高级官员说，目前并没有计划安排美国和朝鲜代表团在冬奥期间直接会谈。但国务院方面也表示，朝鲜派遣代表团参加冬奥是一个正面的步骤。

无论美朝双方是否会进行会谈，朝鲜方面将派出何人参加冬奥会也颇引人注目。韩国《中央日报》1月10日报道称，如果朝鲜要派高层代表团前往韩国参加平昌冬奥会，目前担任朝鲜劳动党副委员长的崔龙海或将是担任高层代表团领队的最佳人选。崔龙海被视为朝鲜最高领导人金正恩的第二把手，截止到去年12月为止他还一直担任朝鲜国家体育指导委员长。崔龙海不仅曾在2014年10月仁川亚运会闭幕式上闪电访问韩国，也曾于2016年率领朝鲜代表团参加里约奥运会。

此外，朝鲜最高人民会议常任委员会委员长金永南、曾专门负责对韩关系的朝鲜统一战线部部长金英彻、在此次朝韩会谈中担任代表团长的李善权，以及今年接任崔龙海担任国家体育指导委员长的崔辉也可能担任代表团长。而金正恩的妹妹、劳动党副部长金与正是否会访韩，也备受关注。

然而，在上述人员中，崔龙海和金英彻都被韩国政府列入了单边制裁名单，崔辉也在去年联合国安理会通过的对朝决议中被列入了禁止旅行的黑名单。

据韩联社此前报道，韩国政府或正在考虑在冬奥会期间，取消韩国对朝鲜的单方面制裁。尽管在文在寅与特朗普进行通话之后，韩国政府重申，即相关决定将在不违反联合国制裁要求的情况下作出。但《中央日报》报道称，考虑到平昌冬奥会是国际级的体育赛事，朝鲜方面的相关人员进入韩国将不是什么大问题。如此一来，朝鲜方面将派何人出席平昌冬奥会，依旧是一件值得可期的事情，而派谁与会也将进一步传达出朝鲜政府的相关信号。

美对朝施压政策未变

尽管目前特朗普对于朝韩接触有了较以往更加积极的评价，但美国对朝施压的政策却并未改变。

美国之音1月11日报道称，与文在寅通完电话后，特朗普在一个内阁顾问会议上说，他与文在寅的交谈非常融洽。他说，文在寅对美国帮忙促成朝韩对话表示感谢。随后，在与挪威首相索尔贝格(Erna Solberg)联合召开的新闻发布会上，特朗普表示，美国和朝鲜之间当然存在问题，但许多积极的谈判正在进行。

《华尔街日报》则指出，当被问到美国海军陆战队司令近日向驻扎在中东的美军警告要为可能发生的战争做好准备时，特朗普表示，他的政策将有助于防止新冲突的发生。特朗普还引用了美国已故前总统里根(Ronald Reagan)倡导的一项战略，即以实力谋和平。

另一方面，在谈及副总统彭斯将前往平昌冬奥会的行程时，彭斯的副幕僚长贾罗德·亚仁（Jarrod Agen）说：“副总统赴韩国出席奥运会，将重申美国在朝鲜半岛的强势存在，并传递一个清楚的信息，表明美国对朝鲜（问题）的解决方案。副总统将再次对日本和韩国领导人确认美国对盟友的不可动摇的承诺，阻止并防御来自朝鲜的威胁。除了对我们美国的运动员表示支持之外，副总统将向这个地区的美国驻军表达他的信心和感激之情。”

在10日通电话当天的上午，文在寅召开了新闻发布会，对朝韩高层会晤后的局势表示了“谨慎乐观”的态度。同时，他还罕见地承认了韩国在对朝政策上与美国有分歧，但他对特朗普促使朝鲜回到谈判桌上表示了感谢。文在寅在讲话中还承认，让朝鲜放弃核武器是韩国永远不会妥协的根本立场。他说，在这一点上韩国和美国没有分歧。

《纽约时报》1月10日指出，目前韩国还在进一步评估朝鲜突然向韩国示好的目的。“朝鲜的和平攻势令对抗以及日益紧张的局势开始初步走向缓和，乃至走向朝鲜半岛和平，”首尔东国大学(Dongguk University)研究朝鲜问题的教授高有焕(Koh Yu-hwan)说。“不过，如果金正恩意在离间韩国和美国，那么他也有了一个机会。”

“尽管目前朝韩会谈获得了短期的成效，使得半岛的局势趋向缓和，但长远的解决依然必须有美国的介入。” 1月10日，美国外交关系委员会高级研究员斯科特·斯奈德（Scott Snyder）在日本经济新闻网上撰文中如是写道。

(责编：王欲然、常红)