美国流感肆虐46州 疫情为10年之最

人民网讯 综合美国媒体报道，据美国联邦疾控中心最新报告，截至目前，美国流感疫情为10年来最为严重的情况。报告显示，已有46州出现流感病例，得州、加州、内华达等州情况较为严重。许多州出现了令人不安的迹象。

《今日美国》报道，俄亥俄州卫生部上周末报告了2104名流感相关的住院患者， 而上年同期人数为369人。加州公共卫生部门的官员说， 到12月底， 流感导致了27名65岁以下患者的死亡， 上年同期死亡人数是4。加州的圣巴巴拉县在过去的两周里， 6名65 岁以上的患者死于流感，官员们说这是去年整个流感季死亡人数的两倍。"我们看到的是与过去10年的流感季节相比前所未有的情况"，圣巴巴拉县公共卫生官员说。田纳西州报告了4例死亡，其中有3名儿童和1名孕妇。根据CDC上周末的报告，全美目前共出现13例儿童流感死亡病例，此前每年大约有100名儿童死于流感。

据报道，今年的流感季节比往年来得要早，由于传播速度快，在12月的最后一周，报告流感病情的州从36增至46个。

《今日美国》等媒体报道说，流感疫苗通常可以帮助患病风险降低40%到60%， 但面对今年超强的致命病毒，流感疫苗只有10%到33%的几率能对抗流感。其中对儿童丶老人丶孕妇和免疫力弱的人传播最为广泛的甲型H3N2流感病毒，今年的疫苗只有32%的防御能力。（老任）

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