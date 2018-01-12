去年全球海盗攻击事件共180起 创20多年新低

人民网讯 据法新社报道，国际海事局11日指出，去年全球海盗攻击事件数创20多年来的新低，不过菲律宾海域的事件增加超过一倍，而非洲容易发生海盗攻击的地点依旧危险。

国际海事局（International Maritime Bureau）在年度报告中指出，去年锁定船只攻击的海盗和武装抢劫事件共180起，比前年的191起减少，更是自1995年以来的最低数字。不过少数国家的攻击事件持续增加。

菲律宾发生的攻击事件从前年的10起，去年增为22起，其中大部分是针对停泊菲国两个最繁忙港口马尼拉和吕宋西南部八打雁（Batangas）的船只展开的低度攻击。此外，菲南也有船员遭绑事件。伊斯兰好战分子日益锁定出现在这个冲突频仍地区的船员，劫持他们并勒赎。孟加拉国去年的攻击事件骤增两倍，来到11起，大部分是发生在该国最繁忙港口吉大港（Chittagong）。非洲西岸外海的几内亚湾（Gulf of Guinea）去年仍然是海盗攻击的热点，全球16起船只遭纵火的事件中，有7起发生在当地。

总部设在吉隆坡的国际海事局发布的这份报告指出，毗邻几内亚湾的奈吉利亚外海或周围海域去年发生10起绑架事件，有65名船员遭挟持。索马里外海仍是危险海域，海盗攻击事件从前年的2起增为去年的9起。（老任）

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