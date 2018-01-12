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87岁巴菲特要退休？新任命两副主席或为继任者

2018年01月12日08:29  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 据BBC报道，伯克希尔哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）近日新任命两个副主席，以应对一个没有巴菲特的未来。

沃伦·巴菲特（Warren Buffett）担任这家公司的首席执行官和主席。现年87岁的巴菲特表示自己身体很健康。两位新任副主席为乔治·阿贝尔（Abel）和阿吉特·哈因（Ajit Jain）。他们被认为是巴菲特的潜在继任者。巴菲特形容这两人，“伯克希尔流淌在他们的血液中”。这次任命意在给两人更多管理整个公司的经验。

阿贝尔，55岁，目前掌管公司的能源部分，新任命为负责非保险业务的副主席。哈因，66岁，为公司保险业务的高管，新任命为负责保险业务的副主席。两人都将加入伯克希尔的董事会，董事会也因此扩张到14人。

巴菲特向美国电视频道CNBC表示，这些变化对于外界而言几乎不会被察觉。“这是在为以后的继任做准备，他们两个是伯克希尔的关键人物。”巴菲特表示，这个任命五年前做出也会很合理，不应该这么晚才宣布。

巴菲特领导伯克希尔哈撒韦公司超过40年，将其发展成一家大型企业集团，旗下拥有铁路货运、大型保险公司、房地产、报纸和公共事业公司的股份。其投资包括政府雇员保险公司（Geico）、卡夫亨氏、鲜果布衣和艾克美砖材公司（Acme Brick）等。伯克希尔哈撒韦及其子公司在全球雇佣了36.7万员工。（老任）

(责编：王欲然、常红)
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