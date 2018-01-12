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我是瑞士人，中文名字叫孟凯贤，今年55岁，是一名手术室护士。因为我的中医医生需要一名翻译，而且我对中国的文化和历史也很感兴趣，所以我决定学汉语，每个星期，我都会跟我的中文老师谈老师学习。
3年前我去过北京。在北京，除了周末，我每天都在学汉语，下课后我会到长城、天安门、各个公园去转转。对我来说，北京是世界上最美的城市之一，那里有热情的人、漂亮的公园、清洁的地铁站等。我很喜欢吃中餐，比如北京烤鸭、火锅等。总之，我很爱中国。2018年，我还打算到中国学习汉语，希望能认识更多热情的人，也希望我的汉语可以说得更流利。
我们家一共3口人，我、我太太和我的岳母。我太太很会做饭，我很爱她，也爱我的家。我们还养了一些动物，包括两只猫、两只羊，还有很多兔子和鸟。
圣诞节刚刚过完，我来介绍一下瑞士人怎么过节。瑞士人很喜欢白色的圣诞节，喜欢雪中散步，喝热红酒。圣诞节也是家人团聚的节日，大家会准备丰富的食物：水果、米饭、薯条、热红酒、葡萄酒、茶、咖啡等。大家一边吃饭喝酒，一边聊天。吃过饭后，大家会唱圣诞歌。瑞士人有一个习惯，唱完圣诞歌会给亲戚和朋友打电话，对他们所送的礼物表示感谢。
这就是我的家和瑞士的圣诞节。
（寄自瑞士）
半岛局势向好需各方理解支持 1月9日，朝韩高级别会谈在板门店举行。双方发布联合新闻稿，展示两国就若干议题进行讨论后达成的共识。朝韩一致同意缓解军事紧张局势，营造半岛和平环境，决定为此举行军事会谈。当前成果来之不易，中国希望国际社会发挥正向作用，为缓和半岛紧张局势、推动半岛问题重返对话协商解决的正确轨道予以充分的理解和支持。 【详细】