我是瑞士人，中文名字叫孟凯贤，今年55岁，是一名手术室护士。因为我的中医医生需要一名翻译，而且我对中国的文化和历史也很感兴趣，所以我决定学汉语，每个星期，我都会跟我的中文老师谈老师学习。

3年前我去过北京。在北京，除了周末，我每天都在学汉语，下课后我会到长城、天安门、各个公园去转转。对我来说，北京是世界上最美的城市之一，那里有热情的人、漂亮的公园、清洁的地铁站等。我很喜欢吃中餐，比如北京烤鸭、火锅等。总之，我很爱中国。2018年，我还打算到中国学习汉语，希望能认识更多热情的人，也希望我的汉语可以说得更流利。

我们家一共3口人，我、我太太和我的岳母。我太太很会做饭，我很爱她，也爱我的家。我们还养了一些动物，包括两只猫、两只羊，还有很多兔子和鸟。

圣诞节刚刚过完，我来介绍一下瑞士人怎么过节。瑞士人很喜欢白色的圣诞节，喜欢雪中散步，喝热红酒。圣诞节也是家人团聚的节日，大家会准备丰富的食物：水果、米饭、薯条、热红酒、葡萄酒、茶、咖啡等。大家一边吃饭喝酒，一边聊天。吃过饭后，大家会唱圣诞歌。瑞士人有一个习惯，唱完圣诞歌会给亲戚和朋友打电话，对他们所送的礼物表示感谢。

这就是我的家和瑞士的圣诞节。

（寄自瑞士）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)