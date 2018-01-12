美国开采外大陆架能源计划引争议

近日，美国政府宣布，计划开放几乎所有外大陆架用作石油和天然气开采，但该计划遭到环保人士和有关方面的强烈反对。

美国内政部公布了外大陆架油气发展规划草案，计划从2019年开始，在5年内向油气开采行业开放美国超过90%的外大陆架区域。根据该草案，美国将开放26个外大陆架中的25个，唯一不包括在内的是阿拉斯加州的北阿留申群岛；并将出租阿拉斯加沿岸、墨西哥湾等水域的47处潜在油气区域，包括之前受保护的北极、大西洋和太平洋水域。

美国内政部长瑞安·津克在声明中表示，以安全、合规的方式开采外大陆架区域的能源资源对于美国经济和能源安全至关重要，并称这是美国有望占据能源主导地位的第一步。这将是美国政府此类计划中最大规模的租赁，有望增加150亿美元的联邦收入。内政部表示，新计划将于1月16日起向公众征求意见，其间会聆听各方意见，需要大约18个月的时间来制订最终计划。

美国前总统奥巴马卸任前曾颁布离岸开采禁令，规定美国94%的外大陆架区域不得进行油气勘探和生产活动，并要求保护北极圈和美国东海岸约1亿英亩离岸水域。去年4月，美国总统特朗普签署一项行政令，要求重新评估该禁令，以加大海洋油气开采力度。近日公布的规划草案是这一行政令的最新执行结果之一。

目前，这份扩大油气开采的新计划遭到环保组织和美国部分沿海州市的批评，认为这将威胁野生生物和海洋生态。总部位于华盛顿的世界海洋保护组织当天发表声明说，新计划为“肮脏而危险”的油气开采活动打开了阀门，将给依赖干净、健康海洋的沿海经济带来威胁。一份64个环保组织联合发表的声明称该计划是对石油企业的“可耻的馈赠”，而且是“灾难的处方”。

此外有分析指出，虽然外大陆架资源属于联邦政府，但各州对开发过程的关键方面拥有巨大影响力。因此，该计划能在多大程度上落地还有待观察。《华盛顿邮报》认为，在如此大规模的钻井计划中，许多州的州长、多名司法部长、100多名美国议员和国防部都表示反对。佛罗里达州州长、共和党人里克·斯科特就公开反对这一计划，表示将保护佛罗里达的自然资源，要求把州内海域从该名单中撤下。马里兰州州长拉里·霍根的发言人道格拉斯·迈尔说：“保护我们的环境和宝贵的自然资源是霍根州长的首要任务，也是他明确表示反对在我们的海岸线上进行这种勘探的原因。”霍根宣布，他已经指示该州司法部长“采取任何必要的法律行动来阻止这一可能的探索。”（记者 吴乐珺）

（本报华盛顿1月11日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月12日 22 版）

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