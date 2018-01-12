印度外包产业走到十字路口

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印度IT产业以外包享誉世界，过去20多年来一直是世界及印度投资者的香饽饽。然而，随着移动互联网时代到来，技术迭代更新，尤其是大数据分析的应用、数字化的转型、自动化和人工智能的发展，印度外包产业和模式开始遭遇寒流：产值大幅下滑，员工大批失业。做温水青蛙还是涅槃重生，印度IT产业面临何去何从的艰难抉择。

产值下滑失业增加，“最佳外包目的地”位置受到挑战

印度《经济时报》1月2日报道，2017年印度IT产业裁员高达5.6万人，2017年IT公司校园招聘减少了50%—70%。报道称，裁员仅仅是刚开始。印度《商业日报》近日报道，大型IT公司正在逐渐裁员数千人，而研究表明，在未来4年内，数十万的就业机会可能会消失。《东亚论坛》网站题为《印度IT部门失能了吗？》报道，印度最大IT公司印孚瑟斯2017年股票市值大幅低于2016年，印度IT公司已经不是投资追捧的宠儿。

印度国家软件与服务公司协会最新报告显示，2016年印度软件外包产业总值同比下降10%，软件外包失业率在增加。过去5年，软件外包上市公司前5名企业收入和利润增长减半。

印度夏马尔大学副校长拉吉特·戈斯瓦米对本报记者说，印度IT产业遭遇的问题原因是多方面的。首先是来自欧美国家的贸易保护主义，尤其是美国总统特朗普的签证政策和英国脱欧。过去三四年来，印度卢比一直保持稳定甚至升值，也降低了印度公司竞争力。

随着云计算、大数据等数字服务和数字经济的发展，印度IT产业也在经历从劳动密集型向技术密集型的结构性转型，同时，IT产业的低端解决方案开始转向高端数字服务，技术平台正在从低端支持和维护转向高端云计算、大数据服务等，但印度IT公司没有为此做好准备。

《印度斯坦时报》日前报道，印度长期是世界上最受青睐的IT服务外包目的地，但这个领先地位除了受到中国和东欧国家威胁外，如今也正在受到菲律宾、印度尼西亚、越南、斯里兰卡等国家的挑战。

以上这些因素，导致目前印度IT产业开始低增长甚至负增长。这进一步加剧了印度失业问题。

满足于“劳动力套利”模式，对移动互联网冲击反应迟钝

印度IT包括两部分：IT服务业和外包，2017年总创收约1600亿美元，雇员接近400万人。当前印度是全球第二大IT出口国，出口主导着印度IT产业，占其IT产业全部收入的77%，因此印度IT很大程度上被人们称为外包。

印度IT服务业主要致力于为全球IT服务业提供低成本解决方案，1967年诞生于孟买，由塔塔集团与美国电脑制造商伯勒斯公司合作开创。1991年印度经济改革以来，IT产业一直是历届政府优先发展的产业。印度IT真正热潮是在2000年前后出现的，当时“千年虫”让世界各国公司感到恐慌，但也给处于低端的印度IT部门带来了机会，从而接触到美国公司运行中的数百万条代码并将其修复。

当时日本企业给美国企业带来的竞争压力，迫使后者大力削减成本，在软件解决方案的低端与印度IT公司合作。印度IT公司借此机会提升技术，改善离岸业务模式流程，获取专业知识争夺高价值的IT服务。而且，自20世纪90年代以来印度卢比长期贬值，这帮助印度公司更具竞争力。加上印度工程院校培养了大批能说英语的IT人才，这些因素促使印度IT产业长期成为世界的宠儿。

但是，印度IT公司很少在技术开发或产品研发上投资，因此没有能力进入高端管理咨询市场。拉吉特认为，印度IT产业一直在努力建立一个简单的“劳动力套利”模式，基于其拥有大量说英语的年轻人和具有少量基本IT技能的工程类毕业生，在低端阶段这些人可以忽略一些基本技能和产品质量，在工作中学习。因此，印度IT公司一直延续这种低成本模式，拥有庞大的入门级员工队伍，但缺乏远见卓识的管理者和开发者。这使得印度IT公司对近几年全球产品开发加速、移动互联网急剧崛起的冲击不够敏感。

真正适应新的商业环境，要发展出提升其价值链的能力

据印度媒体报道，受美国签证政策影响，预计将有50万在美印度IT人员不得不返回印度。这些回流人员，能否推动印度IT产业发展？

拉吉特认为，从美国回流到印度的IT人才未必对印度IT市场有好处。这里面有技能代差，此次回流的人主要从事传统时代的低端软件开发维护服务，而现在世界进入了一个新的数字时代，云计算、大数据分析、移动智能终端广泛应用。即便看到印度互联网的市场和空间，但中国的百度、阿里巴巴等已经崛起，并在印度排兵布阵，这都是数字时代的产物。而印度的Flipkart等电商都是亚马逊的复制品，还在为生存挣扎。此外，相比欧美，印度互联网市场规模毕竟有限。

竞争日益激烈，不意味着全球IT服务低端市场不存在了。印度IT公司的未来，取决于它们能不能从“劳动力套利”模式走出来，提升其价值链，以适应新的商业竞争环境。有专家认为，印度IT公司改善处境的唯一办法就是转型数字化和大数据等，保持成本竞争力，但在目前中层和高层管理人员薪资越来越高的情况下，做到这一点比较有难度。另外，这些公司有可能错过了移动互联网时代，创新也超出了其业务能力。

印度德里大学教授古普塔对本报记者表示，由于高速增长和广泛的利润空间，印度IT公司从来没有采取转型策略以适应变化的商业环境，未来看起来不太乐观。

印度的IT行业能否觉醒并抓住机会，仍有待观察。但有一件事可以肯定，一旦错失这次机会，印度的IT行业将会加速走向衰亡。当前，有些印度IT公司已经开始行动起来。印度塔塔咨询服务公司和印孚瑟斯2017年业绩不佳已经延续几个季度，现在企业正在从技术角度来适应新商业环境以及应对英国脱欧和特朗普签证政策的影响。印度塔塔咨询服务公司的最新财务报表显示，数字服务业务的比重出现大幅增长，印孚瑟斯2014年则首次雇用了数字服务方面的专业人士来领导欧洲公司。（记者 苑基荣）

（本报新德里1月11日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月12日 22 版）

(责编：朱欣(实习生)、常红)