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越南反腐败行动持续加码

2018年01月12日08:11  来源：人民网－人民日报
 

越共十二大以来反腐第一大案“郑春青贪腐案”日前在越南河内市人民法院开庭。2016年1月越共十二大召开以来，越南查办了一系列贪腐大案要案，反腐败取得显著成绩，获得民众广泛支持。

1月8日开庭当天，包括越共中央政治局原委员、胡志明市委原书记丁罗升，越南油气安装股份总公司原董事长郑春青在内的22名被告出庭受审。审判预计将持续两周。

据越南媒体报道，丁罗升一手提拔的郑春青在油气安装股份总公司任职期间，指示下属签署总承包合同，违规使用预付款，并指示下属虚构项目，受到“故意违反国家经济管理规定造成重大损失”和“侵吞财产”两项罪名指控，如罪名成立可获死刑。据越南国家电视台报道，丁罗升担任越南国家石油和天然气集团党委书记期间，对下属越南油气安装股份总公司经营不善、侵吞公款等现象负有主要责任。据越南《年轻人报》报道，越南最高人民检察院认为丁罗升触犯刑法，将面临10年至20年有期徒刑。

非常关心时政的越南退伍军人阮英德对本报记者说，作为反腐大案的“郑春青案”，从被媒体曝光到立案调查，尽管涉案官员上至中央政治局委员，也终难逃脱越共中央的反腐“熔炉”，凸显越共新一届中央反腐的决心和魄力。

越共十二大以来，越共中央加大反腐力度，查办了“越南海洋商业银行贪腐案”，其中，涉案的越南国家石油和天然气集团前董事长阮春山一审被判死刑，涉案的越南海洋商业银行原董事长何文深一审被判无期徒刑，另有多名高管锒铛入狱。越南重拳反腐赢得民心，同时产生巨大震慑作用。越共中央总书记、中央防治腐败指导委员会主任阮富仲在谈及反腐败工作时经常提到“熔炉”，“熔炉烧旺了，湿柴火扔进去也得燃烧。”阮富仲说，当前反腐败工作已经成为常态，越来越有“章法”，由谁落实、何时完成、效果如何，一目了然。

舆论注意到，越南重拳反腐的一系列新举措颇具亮点。其中最主要的措施是组建和强化反腐败机构。中央防治腐败指导委员会、中央检查委员会、政府监察总署等机构各司其职，形成合力。2017年5月开始，越南8个巡视组分赴20个省份，对舆论高度关注的腐败大案要案等进行检查督导，有的巡视组由越共中央政治局委员任组长，这无疑增加了巡视组的威力，加快了对腐败案件的审理进度。

与此同时，越南不断拓宽民间反腐渠道。为了打击在百姓周围的腐败，越南进一步规范信访工作，要求信访部门对群众反映的腐败等问题和线索及时受理。2018年春节将至，越南政府监察总署向社会公布3部热线电话，受理春节期间违规收受礼品等腐败行为的举报信息，让发生在人民群众身边的腐败行为无处遁形。（记者 刘 刚）

（本报河内1月11日电） 

《 人民日报 》（ 2018年01月12日 21 版）

(责编：朱欣(实习生)、常红)
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