韩日“慰安妇”争端难平息（国际视点）

1月10日，韩国民众参加为解决“慰安妇”问题的第1317次“周三示威”。当天“周三示威”迎来26周年。本报记者 陈尚文摄

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韩国政府日前就2015年底达成的韩日“慰安妇”协议宣布了后续措施，称协议无法真正解决“慰安妇”问题，但韩方不会要求与日本政府就这一协议进行重新谈判。舆论指出，韩国政府的这一表态实际上否定了韩日“慰安妇”协议，韩日关系短期内或难以改善。

韩国——

另行筹措原先由日方出资的10亿日元“慰安妇”基金，希望日本真诚道歉

1月10日，数百名韩国民众高举标语牌，聚集在位于首尔的日本驻韩国大使馆前，参加为解决“慰安妇”问题的第1317次“周三示威”。“解散‘和解与治愈基金会’”“返还10亿日元”“日本承认强征罪行”……民众们高举标语牌，高呼口号。

此前一天，韩国外交部长官康京和在首尔举行记者会，表示2015年签署的韩日“慰安妇”协议没有切实反映“慰安妇”受害者们的意志，无法真正解决“慰安妇”问题。但考虑到这一协议为两国政府签署的官方协议，韩国政府不会就此要求与日方重新谈判。

康京和指出，韩国政府将另行筹措原先由日方出资的10亿日元（约合5772万元人民币）“慰安妇”基金，至于如何处理日方资金，韩方将与日方磋商。同时，韩国政府将在广泛收集“慰安妇”受害者和国民意见后，重新考虑“和解与治愈基金会”的运营方案。康京和称“慰安妇”受害老人始终期待的是日本主动和真诚的道歉，希望日方遵循国际社会共识，正视历史真相，为恢复受害者名誉、尊严和治愈内心伤痛继续努力。

2015年12月28日，韩日政府签署韩日“慰安妇”协议，称双方就“慰安妇”问题达成“最终、不可逆转的一致”。根据协议，日方将向韩国政府主导的“和解与治愈基金会”出资10亿日元，若日方能切实履行承诺，韩方将确认“慰安妇”问题终结。但文在寅出任总统后，韩方多次对这一协议表达不满，称多数韩国民众从情感上“难以接受这份协议”。去年12月27日，韩国外交部审议韩日“慰安妇”协议工作组表示，该协议未充分听取受害者意见，存在诸多秘密条款。

本月10日，文在寅在青瓦台举行的新年记者会上表态称，韩日就“慰安妇”问题达成共识是不争的事实，但前一届政府在未充分听取受害者意见的情况下，单方面试图以利益交换的方式解决“慰安妇”问题的做法是不可取的。韩国政府将积极听取“慰安妇”受害者呼声，努力恢复她们的名誉和尊严。只有日本就“慰安妇”问题真诚道歉，才能得到受害者的宽恕。

日本——

“完全无法接受”韩方宣布的后续措施，敦促韩方切实履行共识

韩国政府在韩日“慰安妇”协议上的举动，牵动着日本政府的敏感神经。日本内阁官房长官菅义伟10日在记者会上称“完全无法接受”韩方就日韩“慰安妇”协议宣布的后续措施，敦促韩方切实履行共识。此前一天，日本外相河野太郎举行临时记者会，专门就日本政府的立场和态度进行说明。河野表示，日韩就“慰安妇”问题达成的共识是国家与国家之间的约定，即便政权更迭也应该履行责任、付诸实施，这是国际社会的普遍原则。日韩两国2015年已经在协议中确定达成“最终、不可逆转的一致”，完全无法接受韩国要求日本进一步采取措施的行为。当天日本政府还通过东京和首尔的外交渠道向韩国政府表达了抗议。另据日本经济新闻报道，日本首相安倍晋三日前在提及日韩“慰安妇”协议时对身边人强硬表态称，“一个字都不会改动。”

日本媒体也对日韩关系走向表示担忧。日本《读卖新闻》10日称，韩国政府搁置自己应该履行的承诺，要求日本方面进一步作出让步，这种态度违反外交常识，可能造成两国关系破裂。《东京新闻》称，韩国政府为避免与日本关系出现对立，没有要求放弃达成的“慰安妇”协议并重新谈判。然而，韩国政府就该协议发布后续措施的做法实质上也会导致两国取得的共识名存实亡。对此，日本政府势必强烈反对。

专家——

日方只有彻底反省侵略历史，方能解开“慰安妇”问题的“死结”

韩国政府关于韩日“慰安妇”协议的后续措施一经公布，立即引发“慰安妇”受害者和一些民间团体的不满。他们认为既然承认韩日“慰安妇”协议是错误的，就应废弃并使之无效，不予以更正是对受害者的欺瞒行为。参加10日“周三示威”的“慰安妇”受害者李玉善愤怒地表示，“当事人都不知情的协议是无效的，应重新谈判。”

韩国“慰安妇”受害者援助团体挺身队问题对策协议会常任代表尹美香当天表示，被证明存在阴阳协议、秘密内容的韩日“慰安妇”协议应被扔进“垃圾桶”，期待韩国政府采取更为积极的举动。

有韩国专家指出，韩国政府就韩日“慰安妇”协议宣布后续措施是考虑到国内反对情绪与维护韩日关系做出的折中方案。韩国政府决定接受韩日“慰安妇”协议，是承认官方协定以避免韩国的国家信誉度下降，而即使韩日重新谈判也不一定能取得令所有人满意的结果，反而会损害双边关系。这反映了文在寅政府上台后强调对日外交要走“双轨”路线，即历史问题要解决，韩日关系也要着眼于未来发展。

日本明治学院大学国际和平研究所研究员石田隆至对本报记者表示，日韩“慰安妇”协议从内容上看，并没有达到“最终、不可逆转的一致”程度。“慰安妇”受害者们之所以反对日韩这一共识，是基于日本政府在历史问题上的暧昧和反复态度，这导致她们难以信任日本政府。只有日本政府彻底反省侵略历史、树立正确历史观，方能解开“慰安妇”问题的“死结”。（记者 陈尚文 刘军国）

（本报首尔、东京1月11日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月12日 21 版）

(责编：朱欣(实习生)、常红)