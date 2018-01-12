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一个法国汉学家的中国梦

2018年01月12日08:10  来源：人民网－人民日报海外版
 

 

　　1月5日，《铎尔孟的红楼梦》（商务印书馆）新书发布会在京举行。作者郑碧贤女士与读者分享了一个故事——来自不同文化背景的三位翻译者和校译者铎尔孟、李治华和雅歌，受联合国教科文组织的委托，历时27个春秋，合力将中国古典名著《红楼梦》翻译成法文出版的曲折历程。

　　安德烈·铎尔孟是法国贵族、诗人、载沣亲王府法语教师、北洋政府外交顾问、中法大学创办人之一、国民政府总统府顾问。他在中国生活了48年，回到法国后参与到中国古典名著《红楼梦》法译本的翻译、校译工作中，把生命中最后的十年光阴献给了《红楼梦》。在铎尔孟的坚持下，法文版《红楼梦》成为一部包括诗词歌赋的全译本。1981年11月，《红楼梦》由法国著名的伽利玛出版社列入法国最负盛名的文学丛书《七星文库》出版，如今已出第四版。

　　在舒乙倡议下，《红楼梦》法译本手稿从法国落户到北京，被中国现代文学馆珍藏。（魏薇）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)
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