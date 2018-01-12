中法企业助力特色小镇发展

法国PVCP集团、海航璞蔚、国开城市交通基金以及山水文园集团10日在京举行战略合作签约，将携手推动太阳季度假乐园与石头季度假村两大欧洲度假品牌在中国的发展，打造符合中国家庭的旅游度假产品，并落地国内的文旅项目“山水主题小镇”。

随着国内旅游市场的逐年升温，越来越多的国际文旅企业将目光投向中国，欧洲知名的旅游地产开发及管理集团法国皮埃尔度假及中心公园集团（PVCP）就是其中之一。PVCP集团董事局主席暨首席执行官杰拉德·布莱蒙表示：“‘太阳季’和‘石头季’为诸多欧洲小镇带来了神奇的变化。如今，我深刻地感受到中国的乡镇也需要同样的美好改变。因此，我们愿意全身心投入合作，携手创造未来，改变命运。”

山水文园集团打造的“山水主题小镇”品牌近年来在文旅行业中异军突起。该集团董事局主席李辙表示：“我们致力于将‘太阳季’和‘石头季’打造成改变中国城镇发展格局、在中国乃至亚洲具有强大影响力的品牌项目，在中国新型城镇化开发过程中创建更大的成绩。”

据悉，签约四方将在未来的5年内共同开发浙江海盐等地多个旅游度假项目，总投资额预计超百亿元。（记者 聂传清）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)