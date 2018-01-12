中国成为最大移动游戏市场

中国数字娱乐产业年度高峰会于1月10日至11日在福建厦门召开，期间发布《2017全球移动游戏产业白皮书》。根据数据，中国2017年成为全球最大的移动游戏市场，移动电竞成为行业新爆发点。

据《白皮书》数据，2017年中国移动游戏区域市场收入达146.36亿美元，几乎是第二名美国市场77亿美元的两倍，以绝对优势成为全球最大的移动游戏市场。排名三、四、五位的分别为日本、韩国和英国。

移动电竞成为2017年中国移动游戏市场的“弄潮儿”。2017年移动电竞游戏收入的快速增长，带动了移动电竞赛事以及移动电竞衍生内容等其他收入的增长。整体市场规模迎来爆发式增长，突破450亿元人民币，增长率超过250％。《白皮书》认为，这是中国移动电竞市场规模第一次超越传统的端游电竞市场规模，标志着移动电竞将成为电竞行业未来发展的新趋势。

据国家新闻出版广电总局数字出版司网络出版监管处处长张怀海介绍，2017年中国游戏市场总营收达2036.1亿元人民币，同比增长23％。完美世界首席执行官萧泓认为：“对新生代来说，游戏会变成越来越重要的娱乐生活的一部分。”（记者 王妍）

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