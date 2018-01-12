习近平会见英国前首相卡梅伦

1月11日，国家主席习近平在北京钓鱼台国宾馆会见英国前首相卡梅伦。新华社记者 李学仁摄

国家主席习近平11日在钓鱼台国宾馆会见英国前首相卡梅伦。

习近平赞赏卡梅伦担任英国首相期间推动中英关系发展的远见卓识和作出的努力。

习近平指出，我2015年对英国进行了成功的国事访问。我们共同开启了中英关系“黄金时代”，为两国关系发展注入了新动力。梅首相就任以来，继续坚持中英关系“黄金时代”的大方向，中英关系保持持续发展的态势。当前，中英双方高层往来密切，互利合作不断深化，人文交流愈益活跃，为两国人民带来了切实利益。中方愿继续同英方加强沟通、交流、合作，包括在“一带一路”框架内开展更大范围、更高水平、更深层次的互利合作，把“黄金时代”的蓝图转化为更多“黄金成果”，推动两国关系长期稳定发展。

卡梅伦感谢习近平会见，并祝贺中共十九大圆满成功。卡梅伦表示，习主席2015年对英国的国事访问至今令人难忘。英中共同打造两国关系“黄金时代”并推动双方合作深入发展令人高兴。“一带一路”倡议将为英中合作带来新的契机。我对英中关系前景充满信心，愿继续为增进英中相互了解和交往合作发挥积极作用。

中共中央政治局委员、国务委员杨洁篪等参加会见。（记者杨迅）

《 人民日报 》（ 2018年01月12日 01 版）

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