习近平应约同韩国总统文在寅通电话

国家主席习近平11日应约同韩国总统文在寅通电话。

习近平指出，总统先生不久前对中国进行了成功的国事访问，双方就发展中韩战略合作伙伴关系、加强在重大地区和国际问题上的协调达成重要共识，增进了互信、加强了合作。中方对中韩关系改善发展感到满意。新的一年里，中方愿同韩方一道，加强战略沟通，推动务实合作，妥善处理敏感问题，推动两国关系实现更大发展，共同努力促进地区和平稳定。中方支持韩方办好平昌冬奥会，预祝平昌冬奥会取得圆满成功。

文在寅再次感谢中方为他不久前访华作出的周到安排，表示期待韩中战略合作伙伴关系保持发展势头，并在新的一年取得更大进展。韩方感谢中方支持办好平昌冬奥会。

文在寅通报了近日韩朝高级别会谈成果，表示韩方高度重视中方在朝鲜半岛问题上的重要作用，感谢中方支持南北对话，感谢中方为推动通过对话谈判解决问题、维护朝鲜半岛和平稳定所作努力。韩方愿同中方一道，致力于通过对话谈判解决问题，维护本地区和平稳定。

习近平强调，中方一贯支持韩朝双方改善关系、和解合作。我们支持双方推进南北对话和交流，逐步推动朝鲜半岛问题解决。当前，朝鲜半岛形势挑战和机遇并存。希望平昌冬奥会不仅为韩朝对话带来契机，而且能成为朝鲜半岛形势好转的开端。中方愿同包括韩方在内各方加强沟通和合作，争取形势进一步向好发展。

《 人民日报 》（ 2018年01月12日 01 版）

(责编：朱欣(实习生)、常红)