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朝媒：军事对抗是激化紧张局势的根源

程大雨　吴强

2018年01月11日20:41  来源：新华社
 
原标题：朝媒：军事对抗是激化紧张局势的根源

　　新华社平壤１月１１日电（记者程大雨　吴强）朝鲜媒体１１日表示，如果韩国政府真心期盼缓和半岛紧张局势，就应首先停止与外部势力联合开展反对同胞的各种军事行动。

　　朝鲜劳动党机关报《劳动新闻》当天发表署名文章说，以威胁和侵略对方为目的增强武力及与外部势力联合军演的行为，是激化北南军事紧张、将朝鲜半岛形势推向危险局面的主要原因。

　　文章说，韩国政府不应参与美国的侵略阴谋，而应响应朝方为缓和紧张局势采取的有诚意的努力。韩方应取消与外部势力的核战演习，停止引入美国核装备。

　　文章还说，北南双方只要下定决心，就一定能够阻止战争发生、缓和紧张局势。

　　文章表示，当前，缓和半岛军事紧张状态、消除战争危险，是实现全民族团结和祖国统一的重要课题。朝鲜半岛非战非和的不稳定状态继续持续下去的话，是有百害而无一利的。北南应早日结束极度对抗状态，开启自主统一的道路。

(责编：徐祥丽、王吉全)
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