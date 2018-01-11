原标题：班农麦克风哑了 美“另类右翼”受挫

新华社华盛顿１月１０日电 （国际观察）班农麦克风哑了 美“另类右翼”受挫

新华社记者徐剑梅 孙丁

美国“另类右翼”重要平台布赖特巴特新闻网９日宣布，斯蒂芬·班农不再担任其执行主席。

班农曾是美国总统特朗普的竞选团队负责人，曾任白宫首席战略师。２０１６年大选以来，他不仅被视为美国“另类右翼”领军人物，也被视为“另类右翼”进入美国主流政治的关键纽带。

而今，班农这颗“流星”坠地，“另类右翼”政治前景受挫，从中得利的则是共和党内的建制派。

班农众叛亲离

能够影响特朗普，不管这有几分真假，是班农的核心政治资产。但近日，一本有关特朗普政府内幕的新书援引了班农对特朗普及其家人的批评言论，引得特朗普发表声明“怒撕”班农。

此后，班农陷入全面孤立。他准备在１１月国会中期选举中重点“栽培”的右翼竞选人纷纷公开与他切割，他背后的大金主也公开断绝与他的关系，声明支持特朗普。

更意味深长的是，美国国内的“另类右翼”运动——一个集结了白人民粹主义者、种族主义者、女性歧视者、白人至上主义者和新纳粹分子的大杂烩，没有如班农所指望的那样簇拥在他身后，而是同样毫不犹豫地抛弃了他。新书摘要披露后，在布赖特巴特新闻网上，众多“另类右翼”网民发帖声讨班农“背叛”特朗普。

“另类右翼”智库国家政策研究所执行主任埃文·麦克拉伦撰文说：“对我们来说，班农作为一种意识形态力量早就完蛋了……班农对我们的事业和候选人，仅仅在带来多少现金流上有意义。”

此外，最早提出“另类右翼”并将这一运动定义为“白人身份政治”的理查德·斯潘塞也在社交媒体上指责班农“要么生活在某些动画片里，做着狂热的冷战梦；要么在制造替罪羊来掩盖自己的失败”。

分析人士指出，美国“另类右翼”的真正选择是白宫里的特朗普。失去与特朗普的“特殊交情”，失去帮助“另类右翼”参与主流政治的金主、人脉和媒体资源，班农的价值便所剩无几。

美国纽约城市大学巴鲁学院教授托马斯·梅因即将出版一本研究“另类右翼”的专著。他认为，“另类右翼”和班农的政治婚姻与其说是基于志同道合，毋宁说是权宜之计。对“另类右翼”来说，班农只是他们通往主流政治乃至白宫的工具。所以毫不奇怪，一旦特朗普抛弃班农，他们就会立刻“止损”，弃班农如敝履。

共和党建制派得利

不过，“另类右翼”的政治前景也因班农与特朗普的决裂而受到影响。对他们来说，像班农这样通往主流政治乃至白宫的渠道，一时再难寻觅。

至于特朗普，尽管其政治基本盘无忧，但在集结“另类右翼”选民造势方面，显然失去了一个得力干将。这可能导致他不得不更加依赖于共和党建制派和以“前军人、商人、富人”为特色的内阁。

相比之下，此次特朗普和班农决裂的赢家是美国国会中的共和党人，特别是共和党内的建制派。

分析人士指出，近年来美国政治变迁中，共和党右倾化是一个重要动向。班农的出局意味着共和党内主流的建制派在今年国会中期选举中失去了一个“劲敌”，共和党右倾趋势有可能放缓。

近期，面对一些反特朗普人士质疑特朗普的“精神状态”，共和党国会议员展示了高度团结，纷纷发声为特朗普辩护。此外，最新民调显示，目前共和党选民对特朗普的支持率超过８０％，班农在新书中的爆料并未在共和党内部对特朗普产生实质性杀伤力。虽然舆论普遍认为特朗普加深了美国社会的分裂，但他也在相当程度上显示了推动共和党从基层到领导层“团结”的能力。

美国前总统小布什的演讲撰稿人马克·蒂森呼吁，特朗普踢走班农后，下一步就应该向充满偏执思想的“另类右翼”说不。他说，凭借经济强劲表现和完成税改立法等政绩，特朗普本应非常受美国民众欢迎。其民望之所以一直低迷，一大原因就在于他与“另类右翼”的关系令太多美国选民感到不安。

展望特朗普执政第二年，面对“另类右翼”的拥抱，他会选择与其亲密到什么程度？面对经过一年磨合的共和党建制派，他又会采取什么姿态？这些问题将在很大程度上影响美国的政局走向。

班农不再担任布赖特巴特新闻网执行主席

班农成“白宫内幕”最大输家 金主东家纷纷选择抛弃

(责编：徐祥丽、王吉全)