原标题：日本有位“一带一路”宣传员

新华社北京１月１１日电（记者杨超伦）由日本侨报社社长段跃中撰写的他在日本推广“一带一路”的文章，１０日获得了中国新闻社举办的“‘侨’这新时代”主题征文活动二等奖。

中国提出“一带一路”倡议４年多来在国际上影响广泛，但日本了解这一倡议的人并不多。过去一年，第一本关于“一带一路”的日文书在日本出版，日本首个“一带一路”研究中心在东京成立，这些成果都离不开段跃中的积极宣传推广。

在日华人记者段跃中１９９６年创办了专门出版中日文化交流图书的日本侨报社。２０１６年底，他从人民出版社引进了中国人民大学教授王义桅《一带一路：机遇与挑战》一书的日文版版权，半年后出版了该书的日文版《一带一路详说》。

段跃中告诉记者，在日本４０００多家出版社中，日本侨报社是第一家将“一带一路”理念用日文图书的形式在日本推广的。为了让图书得到更多日本读者的关注，他还在日本最有影响力的媒体之一《朝日新闻》刊登了《一带一路详说》的广告。此书在亚马逊（日本）有关中国的书籍销售榜中排名第六。

《一带一路详说》出版后，段跃中又有了一个新想法——成立“一带一路”日本研究中心。段跃中多次联系日本著名学者、筑波大学名誉教授进藤荣一，向他介绍《一带一路详说》的出版情况以及成立“一带一路”日本研究中心的想法。最终，进藤荣一被段跃中的诚意所打动，欣然同意联合有关学者成立“一带一路”日本研究中心。

２０１７年１１月３０日，“一带一路”日本研究中心在东京正式成立，这是日本学界第一个关于“一带一路”的研究组织，段跃中与２０多位学者成为首批发起人，进藤荣一成为“一带一路”日本研究中心的法人代表。

始终关注中国发展的段跃中说，身为海外游子，能为“一带一路”倡议在日本的宣传推广做些自己力所能及的事，他感到很欣慰。要让日本社会广泛了解、认同和支持“一带一路”倡议，还有很多事要做。

(责编：徐祥丽、王吉全)