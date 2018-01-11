暴风雪肆虐哈北部地区 首都进入紧急状态

人民网阿拉木图1月11日电（记者周翰博）近日，哈萨克斯坦北部地区遭遇今冬最强暴风雪袭击。首都阿斯塔纳11日宣布进入自然灾害紧急状态。

位于首都东南方向16.7千米的纳扎尔巴耶夫国际机场，为确保航班安全，临时关闭，并数次延长关闭时间。城市周边地区公路交通全部瘫痪。所有中小学生及部分大专院校学生停课。

阿斯塔纳市长呼吁，除消防、急救、警察、紧急情况和市政服务等重点单位外，本市各国家机关、学校、商业机构、建筑工地以及其他单位暂停各类活动。同时建议市民尽量减少外出，防止恶劣天气造成人员伤害。

首都市政公司负责人对媒体表示，过去1昼夜该市出动了1400台清扫设备，累计清运积雪约35万立方米。目前所有市政企业及相关单位均已进入紧急工作状态。

据首都内务部门消息，截止目前，恶劣天气已导致60多起交通事故，造成多人受伤。

哈水文气象局首席工程师叶思卡里耶娃对媒体表示，除首都外，北哈州、巴甫洛达尔州、阿克莫拉州、卡拉干达州等地也已发布暴风雪警报。未来两天上述地区平均风速将达到18-23米/秒，阵风可达30米/秒。受暴风雪影响，哈北部地区气温可能将降至零下35摄氏度。

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