外交部：中法关系早已超越简单的买卖关系

人民网北京1月11日电 据外交部网站消息，外交部发言人陆慷11日主持例行记者会。记者会实录如下：

问：日本政府今天说有一艘不明国籍潜艇进入钓鱼岛12海里毗连区，中国军舰很有可能进入了同一区域，日方已就此提出抗议。请证实。

答：根据中方掌握情况，今天上午日本海上自卫队2艘舰艇先后进入赤尾屿东北侧毗连区活动，中国海军对日方活动实施了全程跟踪监控。目前，日方舰艇已离开了有关毗连区。

我必须再次强调，钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土，中国对钓鱼岛的主权拥有充分的历史和法理依据。日方有关做法丝毫改变不了钓鱼岛属于中国的客观事实，也丝毫动摇不了中方维护钓鱼岛领土主权的坚定决心。

中方敦促日方停止在钓鱼岛问题上制造事端，按照双方2014年达成的四点原则共识精神，与中方相向而行，以实际行动为两国关系改善发展作出努力。

问：据报道，美国总统特朗普在与韩国总统文在寅通话时表示，只要时机、条件合适，美国愿意同朝鲜开展对话。中方对此有何评论？

答：我们注意到有关报道。这两天我们一直在说，近来朝鲜半岛北南双方出现了一些积极互动的迹象，受到国际社会高度关注。中方欢迎一切有助于缓和半岛局势、推动半岛问题重回对话协商解决正轨的努力。

我们也多次说过，美朝是半岛核问题的直接当事方。同国际社会一样，我们希望美朝双方能够相向而行，在对话接触方面迈出有意义的步伐。中方愿继续为推动半岛核问题重返对话协商解决的轨道作出自己的努力。

问：我们注意到了李克强总理在柬埔寨出席澜沧江—湄公河合作第二次领导人会议的消息。你能否进一步介绍澜湄合作机制的特点和优势？澜湄合作在推进中国与相关国家务实合作、改善当地民生方面有什么亮点？

答：澜湄合作是首个由流域六国共同创建的次区域新型合作机制。这个机制最大特点就是平等协商、务实高效、开放包容。六国不分大小、强弱、贫富，有事一起商量着办，能够充分照顾彼此关切和舒适度。澜湄合作不是“清谈馆”，而是务实“行动派”；不搞封闭排他的“小圈子”，而是开放大门、推动合作，共同促进六国经济社会发展。澜湄合作与中国-东盟合作相辅相成，同本地区其他合作机制相互补充，维护和促进地区持久和平稳定和发展繁荣。

澜湄合作自2016年3月全面启动以来，机制平台逐步健全、重大项目有序推进，人文合作有声有色，六国合作进入“高铁时代”，给六国人民带来了实实在在的利益。澜湄合作支持了湄公河国家20多个大型基础设施和工业化项目；开展了上百个惠民生的中小项目，超过1.2万名湄公河国家学生获得中国政府奖学金，3000多位在职人员来华研修，特别是“光明行”项目让柬埔寨、老挝、缅甸近800名白内障患者重见光明。未来我们还将重点在水资源、互联互通、产能、农业、人力资源开发、医疗卫生等领域开展更多合作，为六国民众带来更多的福祉。

问：越南驻印度大使昨天表示，越方欢迎印度在南海越专属经济区进行油气田投资，并随时欢迎印度海军军舰访问越港口。中方对此有何评论？

答：中方对周边有关国家发展相互关系不持异议，但坚决反对有关方面借机侵害中方在南海的正当权益，损害地区的和平稳定。

问：中国-拉美和加勒比国家共同体论坛第二届部长级会议将于本月底在智利举行。中方对此次会议有何期待？你是否掌握中方代表团名单？

答：中拉论坛是中国同所有拉美和加勒比国家开展整体合作的主要平台，对巩固和推进中拉互利共赢合作、推动中拉全面合作伙伴关系迈向更高水平具有重要意义。

关于中方派团出席情况，我们会及时发布消息。

问：据昨天彭博新闻社报道，中国正考虑减缓或停止购买美国国债。我知道中国国家外汇管理局已经就此发表声明，请问外交部有何补充评论？

答：正如你所说，中国国家外汇管理局已经发布了消息。我们也是通过一些媒体的报道才得知该消息。现在初步判断，该消息有可能引用了错误的信息来源，也有可能是假消息。

中国外汇储备始终按照多元化、分散化原则进行投资管理，保障外汇资产总体安全和保值增值。与其它投资一样，外汇储备对美国国债的投资是市场行为，根据市场状况和投资需要进行专业化管理。无论是对外汇储备自身还是对所参与的市场而言，中国外汇储备经营管理部门都是负责任的投资者，相关投资活动促进了国际金融市场的稳定和中国外汇储备的保值增值。

问：据报道，欧盟驻华大使史伟10日在记者会上表示，新的一年，欧洲期待进一步深化与中国在互联互通上的合作，欧盟正在制定自己的欧亚大陆互联互通规划蓝图，并将与“一带一路”倡议对接。中方对此作何回应？

答：前天，我在这里回答记者提问时说过，法国总统马克龙访华期间表示法方愿积极参与“一带一路”国际合作，中方对此表示欢迎。中方同样欢迎欧方积极参与“一带一路”建设，愿秉持共商、共建、共享原则，加强同欧方发展战略的对接，通过互联互通等各领域务实合作实现互利共赢，从而推动中欧和平、增长、改革、文明伙伴关系取得更大发展，共同促进亚欧大陆发展繁荣，共同为构建人类命运共同体作出贡献。

问：据报道，中国计划资助阿富汗建设反恐基地。你能否证实？

答：我没有听过你所说的情况。中方一贯支持在相互尊重的基础上开展国际反恐合作。

问：法国总统马克龙刚刚结束对中国的访问。请问中方对此访有何评价？有评论认为此访在经贸领域的成果不及预期。你对此有何回应？

答：应习近平主席邀请，1月8日至10日，法国总统马克龙对中国进行了国事访问。访问期间，两国元首就双边关系和重大国际问题深入交换了意见，增进了双方的相互了解和政治互信，达成了广泛共识。中法双方发表了《联合声明》，全面阐述了对当今世界重大问题和双边关系的共同看法。双方同意在相互尊重、互惠互利原则基础上，进一步提升紧密持久的中法全面战略伙伴关系水平。可以说，这次访问取得了圆满成功，在政治、经贸、人文等各个方面都取得了积极成果，充分体现了中法关系的全面性和战略性，为新时期中法关系发展奠定了良好基础。

我们注意到一些媒体对中法经贸合作的关注。我想强调，务实合作特别是经贸合作是两国元首会谈的重点议题之一。双方本着相互尊重、友好协商、着眼长远、互利共赢的精神，对未来各领域合作进行了全面规划。双方同意重点深化民用核能、航空、航天等传统领域合作，全面拓展农业食品、环境保护、先进制造业、创新研发及金融等新兴合作，以实现更高水平的互利共赢。

两国元首还就“一带一路”框架下的合作深入交换了意见，就中法共同参与“一带一路”建设，促进亚欧大陆繁荣达成重要共识。

最后，我想强调一点，中法关系早已超越简单的买卖关系。双方合作的广度、深度不断拓展，发展活力和后劲不断增强，利益融合更加紧密。我们对中法两国关系发展前景充满信心。

追问：关于中国海军军舰的问题，近期中日关系逐渐改善，中国政府也表示希望共同推动中日关系进一步改善发展，中方为何在这个时间节点采取有关行动？

答：关于你提到的情况，我刚才已经阐明了中国政府的立场。这个立场的核心要点就是钓鱼岛及其附属岛屿是中国的固有领土。中方在自己的海域内开展行动，这是无可非议的。日方的有关做法改变不了钓鱼岛属于中国的客观事实，也丝毫动摇不了中方维护钓鱼岛领土主权的坚定决心。

至于你提到中日关系，我想强调，中方高度重视中日关系，我们注意到近来日本高层等就改善中日关系释放出的积极信号。我们希望日方能够言行一致，按照双方2014年达成的四点原则共识的精神与中方相向而行，以实际行动为两国关系改善发展做出努力。

问：中方对美国众议院近日通过“与台湾交往法案”有何评论？

答：我们注意到有关报道。我必须再次强调，有关议案严重违反一个中国政策和中美三个联合公报原则，干涉中国内政，我们对此表示坚决反对。

中方敦促美方恪守一个中国政策和中美三个联合公报原则，慎重处理台湾问题，不与台进行任何官方往来和接触，不向“台独”分裂势力发出任何错误信号，以实际行动维护中美关系大局和双方在国际事务中的合作。

会后有记者问及：据了解，伊朗国家石油油船公司发言人称，中方在救援东海海域船只碰撞事故中失联的伊朗籍船员时并不帮忙。中方有很多消防设备和人员在燃烧的油船附近，但不使用他们。你对此有何评论？

陆慷表示，有关说法严重背离事实。

事故发生以来，中国政府高度重视，全力开展海上搜救，尽最大努力救援遇难船员。中方与伊朗驻华使馆也一直保持着沟通。中国海上搜救中心已调配大量救援力量在现场实施科学有效搜救。事故船只载有13万吨凝析油且持续燃烧爆炸，同时事发海域海况恶劣，救援难度和危险程度可想而知。中方救援人员冒着巨大的生命危险和安全威胁多次接近事故船只，近距离实施搜救和灭火作业。同时，中方也协调了日韩等国搜救力量参与海上救援工作。

中国有一句话叫“人命关天”，中方是这么看，也是这么做的。希望有关方面以中国海上搜救中心官方发布信息为准，不要轻易听信其他渠道的信息，避免对救援工作造成干扰和负面影响。

(责编：徐祥丽、王欲然)