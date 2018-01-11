日本应急食物储备6年增加近一倍 到期食品将大量淘汰

人民网东京1月11日电（许永新）目前，日本地方政府储备的应急食物正在急剧增加。受东日本大地震及熊本地震的影响，由于重新评估了受害程度，日本47个都道府县的储备量截止到本年度（2017年4月至2018年3月）为止，6年间几乎增加了一倍。快要到期的食品需要更换，同时产生了需大量淘汰的问题。

《朝日新闻》针对47个都道府县及20个政令指定城市，调查了从东日本大地震后的2011年度到2017年度，脱水米饭及面包、饼干等应急食物的储备量。

调查结果表明，除了北海道、青森县等7个道县委托给下级行政单位的市区町村办理之外，其余40个都府县在2011年度储备了678.6份，而到2017年度，30个都府县增加了储备，共计1249.7万份，整体增加了80%。

20个指令市从2011年度的766.4万份增加到2017年度的1221万份，增加了60%。

增加原因是因为受东日本大地震及熊本地震的影响，各地政府重新评估了受害程度。

东京都在2011年度储备了186万份，受东日本大地震的影响，2012年度修改了储备计划，此前是确保2天的量，但考虑到交通混乱时无法保证食物供给，便修改为3天的量。如果把一部分市区町村的储备包含在一起的话，将在2018年度（2018年4月至2019年3月）之前增加2.6倍，达666万份。

(责编：徐祥丽、常红)