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李克强会见泰国总理巴育

2018年01月11日14:06  来源：新华社
 

当地时间1月10日晚，国务院总理李克强在金边会见泰国总理巴育。新华社记者 刘卫兵 摄

国务院总理李克强当地时间1月10日晚在金边会见泰国总理巴育。

李克强表示，中泰一家亲深入人心，两国关系发展势头很好，各领域合作持续推进。上个月，中泰铁路项目一期工程动工，标志着中泰合作迈上新台阶。希望双方再接再厉，推动项目顺利实施，并带动中泰其他领域合作向前迈进。中方愿加强“一带一路”倡议同泰国“东部经济走廊”等发展战略对接，提升中泰贸易便利化水平，加强经贸、旅游、科技等领域合作，更好实现互利共赢。

巴育表示，泰中合作潜力很大。两国铁路合作具有历史性意义。泰方关注中国实施创新驱动发展战略，愿借鉴中国发展经验，加强两国发展战略对接，加强经贸、科技、旅游、教育等领域合作，推动两国关系不断迈上新台阶。（记者谭晶晶 陈二厚）

(责编：朱欣(实习生)、常红)
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