外交部：2018年驻外使领馆领事认证费将大幅降低

1月10日，2017年度领事工作吹风会在外交部举行，外交部领事司司长郭少春介绍有关情况。

人民网北京1月11日电 （记者 杨牧）2017年度领事工作吹风会10日在外交部举行。外交部领事司司长郭少春重点介绍了2017年领事工作各项进展，以及2018年将推出的便民、惠民新举措。据介绍，2018年，中国公民在驻外使领馆办理领事认证的费用将大幅降低，海外护照申请预约系统手机版将开通，海外护照申请人将可以在居住国内跨领区申办护照等。

全年发布千余条安全提醒 处置7万起领保案件

领事服务工作直接接触普通百姓，是“外交为民”的重要窗口。做好领事保护与协助，维护好海外公民和法人的安全和合作权益是领事部门的重要工作。

数据显示，2017年，中国内地居民首站赴外国预计突破6000万人次，我在境外设立企业超过3万家，在海外劳务人员约100万，留学生约137万。随着我国出境人员和机构数量的增多，遭遇风险几率的加大，领事保护和协助工作的任务更重、要求更高。

据介绍，2017年，外交部和驻外使领馆会同各有关部门，妥善处置领事保护和协助案件约7万起。

在紧急协助解救因马来西亚沙巴州游船翻沉事故、多米尼克飓风灾害、尼泊尔洪灾、印尼巴厘岛火山喷发而受困的中国公民撤离或回国的重大案件中，都有中国外交人员奋战坚守一线的身影。其中，社会反响最大的是协助中国公民从印尼巴厘岛回国。11月29日至12月4日，领保部门共协调中外航空公司派出82个商业航班，协助约1.8万名中国游客安全撤离。

郭少春在对领事部门协助我公民安全撤离巴厘岛一事表示欣慰的同时，感到些许遗憾。他指出，从9月至当地机场临时关闭的不到3个月时间里，领事相关部门通过网站、微信公众号先后发布10次安全提醒，但仍有大批中国游客前往巴厘岛。

“预防是最好的保护。”郭少春强调，领事部门正积极扩大海外安全提醒覆盖面，拓展全天候、零时差、无障碍的12308热线求助通道，深入地方、企业和校园宣讲培训，以及探索预防性领保宣传新方式等等。

据悉，2017年，外交部和驻外使领馆密切关注世界各地各类安全风险，及时、慎重地发布安全提醒，全年共发布千余条安全提醒，并由低到高按“注意安全”、“谨慎前往”、“暂无前往”明确划分风险等级。

近年来，不法人员假冒中国驻外使领馆等名义实施电信诈骗的案件时有发生。据不完全统计，海外中国公民受骗金额累计已折合人民币超过2000万元。

郭少春在吹风会上用三个“不可能”再次明确发出安全提醒：中国驻外使领馆“不可能”以电话方式通知海外中国公民处理涉及国内的案件，也“不可能”通过电话通知当事人护照证件过期需要延期或补办，更“不可能”通过电话向任何人索要个人银行卡或账户信息。如接到疑似诈骗电话，可以拨打中国驻当地使领馆24小时领保电话核实，或拨打12308热线核实。

中国护照“含金量”成色更足

2017年，中国与巴巴多斯实现互免签证，与波黑签署免签协定；与阿根廷、巴西分别实现互发有效期最长为10年、5年的多次签证；与毛里求斯互免签证停留期延长至60天；突尼斯等国单方面对持中国普通护照人员实行免签；卡塔尔、加蓬、圣多美和普林西比、卢旺达对持中国普通护照人员实行落地签。

截至目前，中国公民可免办签证前往65个国家和地区。郭少春介绍，再过一个星期，1月16日，中国还将与阿联酋全面互免签证。此举将惠及每年100万赴阿中国游客和约350万过境旅客。

在中外人员往来便利化方面，另一项值得一提的成果是APEC商务旅行卡的持续发放。“一卡在手，说走就走。”目前，中国公民有效持卡量近4.7万张，继续居APEC各经济体首位。“5年有效、16国通行”，APEC商务旅行卡的发放为中国企业，特别是民营企业走出国门持续提供便利。

更多领事机构的设立，也为人员往来提供了更多便利。目前，中国在海外已经开设96个领事机构。2017年，中国与菲律宾就驻达沃总领馆开馆达成协议，中国驻岘港（越南）、符拉迪沃斯托克（俄罗斯）总领馆以及驻柬埔寨使馆暹粒领事办公室先后开馆。

与此同时，中国积极接受外国在华开设领事机构。2017年，马尔代夫在昆明，苏丹和乌拉圭在广州，老挝在长沙，澳大利亚在沈阳，巴拿马在上海，奥地利在成都等地设领协议先后达成。

领事认证费将大幅降低

不断提升领事服务，是百姓和海外侨胞对领事工作的期待。

2017年，领事部门推出了多项便民、惠民举措。例如，在206个驻外使领馆实行护照申请在线预约，打造12308移动端领事服务平台，实现国内外护照数据互联互通、极大缩短补办旅行证件的等待时间，等等。

“2018年，领事部门将持续打造海外民生工程，让领事工作更接地气，更有人气。”郭少春表示。

中国公民在驻外使领馆办理领事认证的费用将大幅降低。中国公民办理民事类和商事类领事认证的费用将分别从现在的每份150元和300元人民币调低至50元和100元。

“如果我们与相关国家有更优惠的认证费用对等安排，我们还将就低不就高。”郭少春说，实行新的收费标准后，中国驻外使领馆对中国公民领事认证收费标准将在全球处于很低水平。

护照办理将更加便捷。海外护照申请预约系统手机版将开通，将接受申请人在居住国内跨领区申办护照，让海外同胞可以结合出差、旅行等个人计划，在办证地点上有更多的选择。

海外华人也将享受到签证便利化的“红利”。“我们将以更宽松的条件为外籍华人来华探亲、家庭团聚等，颁发多年多次、较长停留期的来华签证，通过签证便利直接服务于海外华人，让他们的国内亲属更省心、更安心。”郭少春说。

此外，为了让海外同胞遇到困难和危险时能更快捷地寻求帮助，12308领事服务的手机应用正在筹备推出。为进一步做好预防性工作，扩大领事信息的覆盖面、服务面， “领事之声”官方微博也已正式开通。

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