李克强会见老挝总理通伦

当地时间1月10日晚，国务院总理李克强在金边会见老挝总理通伦。新华社记者 刘卫兵 摄
国务院总理李克强当地时间1月10日晚在金边会见老挝总理通伦。
李克强表示，中老关系秉持“四好”精神顺利向前发展。习近平总书记、国家主席成功访老，为中老全面战略合作伙伴关系注入新动力。双方要围绕“一带一路”和中老经济走廊建设，加快发展战略对接，确保中老铁路建设继续顺利推进，加强互联互通。保持在澜湄、中国－东盟合作等地区合作机制中的良好协作，更好造福两国和地区人民。欢迎老方出席首届中国国际进口博览会，向中国消费者推介老方优质产品。
通伦表示，老方感谢中方长期支持帮助老经济社会发展建设。当前老中合作富有成效，老中铁路建设进展顺利。老方愿落实两国合作共识，加快推进各领域务实合作。老方作为新任澜湄合作共同主席国，愿同中方共同努力，积极推动澜湄合作向前发展。（记者刘劼 毛鹏飞）
半岛局势向好需各方理解支持 1月9日，朝韩高级别会谈在板门店举行。双方发布联合新闻稿，展示两国就若干议题进行讨论后达成的共识。朝韩一致同意缓解军事紧张局势，营造半岛和平环境，决定为此举行军事会谈。当前成果来之不易，中国希望国际社会发挥正向作用，为缓和半岛紧张局势、推动半岛问题重返对话协商解决的正确轨道予以充分的理解和支持。 【详细】