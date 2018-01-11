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李克强会见老挝总理通伦

2018年01月11日14:03  来源：新华社
 

当地时间1月10日晚，国务院总理李克强在金边会见老挝总理通伦。新华社记者 刘卫兵 摄

国务院总理李克强当地时间1月10日晚在金边会见老挝总理通伦。

李克强表示，中老关系秉持“四好”精神顺利向前发展。习近平总书记、国家主席成功访老，为中老全面战略合作伙伴关系注入新动力。双方要围绕“一带一路”和中老经济走廊建设，加快发展战略对接，确保中老铁路建设继续顺利推进，加强互联互通。保持在澜湄、中国－东盟合作等地区合作机制中的良好协作，更好造福两国和地区人民。欢迎老方出席首届中国国际进口博览会，向中国消费者推介老方优质产品。

通伦表示，老方感谢中方长期支持帮助老经济社会发展建设。当前老中合作富有成效，老中铁路建设进展顺利。老方愿落实两国合作共识，加快推进各领域务实合作。老方作为新任澜湄合作共同主席国，愿同中方共同努力，积极推动澜湄合作向前发展。（记者刘劼 毛鹏飞）

(责编：朱欣(实习生)、常红)
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