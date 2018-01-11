挪威移动宽带网速为何世界领先

美国著名网速测试公司Ｏｏｋｌａ近日发布的２０１７年１２月全球网速测试指数显示，挪威移动宽带网速全球最快，下载速度达到每秒６１．２０兆比特，远远高于世界平均水平的每秒２１．２５兆比特。这是挪威移动网速连续１６个月居世界首位。

挪威拥有众多山区和峡湾，地理自然条件对发展移动通信并不十分有利。能在移动网速方面领先，与挪威电信运营商大力投资移动宽带、市场需求旺盛以及政府的政策促进等因素息息相关。

长期大量投资

挪威电信公司是挪威两大移动通信公司之一。该公司移动部门主管比约恩·莫恩对新华社记者说：“我们很高兴看到Ｏｏｋｌａ测速结果。这是我们对挪威移动网络进行长期和大量投资的结果。”

莫恩介绍说，在拓展挪威移动网络方面，挪威电信公司采取了独特战略——利用各个不同的频段互补，对不同频段进行投资，尽可能利用这些频段发展４Ｇ服务，形成一个稳定而高速的移动网络。现在该公司的４Ｇ网络已升级到４Ｇ＋，从而拥有更高的传输能力和速度。

预计到２０１８年第一季度，挪威电信公司近８０００个基站中，有９０％能够提供４Ｇ信号，意味着４Ｇ将覆盖９９．８％的挪威人口和８５％的陆地国土。该公司预计在２０２０年启动５Ｇ服务。未来许多年，４Ｇ将和５Ｇ网络一起发挥作用。

挪威第二大移动通信公司挪威特利亚公司近年也在积极发展４Ｇ网络，网速和覆盖率不断提升，在一些速度测试中甚至超越挪威电信公司，这在整体上保证了挪威具有较高的网速水平。

中国华为公司是挪威移动通信市场主要设备供应商。华为驻挪威代表处无线解决方案经理陈婷介绍说，挪威４Ｇ移动通信开展得很早，２００９年至２０１０年间就开始不断发展。２０１５年，华为帮助挪威电信公司开始在移动网络进行两个频段的载波聚合改造，至今网络已具备５个载波聚合的能力，使网速不断提升。

陈婷指出，挪威主要的移动通信运营商只有挪威电信公司和挪威特利亚公司，两家公司拥有的频谱资源非常丰富而且整齐，再加上先进的载波聚合技术可以进一步整合频谱资源，从而为用户提供更快的速率。

独特市场状况

挪威移动通信基础设施大力发展，与挪威独特的市场特点有很大关系。挪威通信管理局网络部负责人比约恩·艾斯克代尔说，挪威消费者普遍关注技术发展，对采用新技术感兴趣。移动网络运营商因此大力推动网络升级改造，以便向用户提供尽可能快的网速。

莫恩也同意这一观点。他说，根据经验，挪威消费者对高速移动网络的需求很旺盛，覆盖范围和速度是消费者选择运营商最重要的考虑因素，因此挪威电信公司不断建设和升级移动网络，尽可能向客户提供高速服务。２０１６年９月，挪威电信公司取消了所有速度限制措施，使所有用户都有机会获得最快的移动上网速度。此举也使挪威整个网速大幅提高。

陈婷认为，挪威只有近５３０万人口，移动通信站点密度相对较大，每个用户分配到的带宽资源更多，这是导致挪威移动网速快的一个重要原因。相比之下，中国人均站点数还不到挪威的７０％，这在人口特别密集的城区更为严重。

欧洲其他一些国家也具有频谱资源丰富、人口密度小等优势，但陈婷认为，挪威市场独特之处还在于，当地消费者普遍愿意用较高的费用支出换取较高的速度。

此外，智能终端的大范围使用也是让挪威在全球网速测试中表现优异的原因之一。根据挪威电信公司的最新统计，该公司移动通信客户中超过８５％的人拥有智能手机，大约８０％的人拥有４Ｇ设备。

政府政策促进

艾斯克代尔说，在最新的欧盟“数字经济与社会指数”报告中，挪威位列第二。挪威政府近年大力推进互联网宽带建设，而且鉴于挪威人口密度较小，使用移动技术向乡村或边远地区提供宽带成为一种具有吸引力的方式。

挪威政府在２０１６年发表的信息通信技术发展白皮书《挪威数字议程》中指出，政府将致力于打造世界级电子通信网络和服务基础设施，其中移动和固定网络宽带建设是实现社会数字化发展的重要基础。

挪威政府提出的宽带发展目标是，到２０２０年前，９０％挪威家庭可以连接到速度至少为１００兆比特每秒的移动或固定宽带网络，长远目标则是实现全覆盖。对于发展新宽带服务没有商业可行性的地区，政府将采取补贴政策实现覆盖。

为了更好地发展移动通信，挪威政府将继续为发展移动宽带提供足够的频谱资源，并促进频谱资源的有效利用，包括计划将７００兆赫频段用于移动服务。挪威通信管理局上月１１日发布的公告显示，挪威政府将于２０１８年启动拍卖７００兆赫频段工作。

(责编：饶竹青(实习生)、常红)