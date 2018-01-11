李克强会见越南总理阮春福

当地时间1月10日晚，国务院总理李克强在金边会见越南总理阮春福。新华社记者 张铎 摄

国务院总理李克强当地时间1月10日晚在金边会见越南总理阮春福。

李克强表示，当前中越全面战略合作伙伴关系平稳向前发展。习近平总书记、国家主席成功访越，开启两国关系的新篇章。我们愿同越方相向而行，抓住两国关系稳定发展大方向，保持高层交往，按照海上、陆上、金融合作“三线并举”思路，推动双方各领域合作取得更加务实的成果，助力两国发展。中方愿同越方在澜湄合作框架下加强合作，共同努力维护本地区和平、稳定、发展。

阮春福祝贺澜湄合作第二次领导人会议取得圆满成功，并表示，去年越中两党两国最高领导人实现年内互访，达成重要合作共识。越方珍视越中友好合作，愿同中方继续保持高层往来，加强经贸等各领域合作，推动两国关系继续向前发展。（记者陈恃雷 毛鹏飞）

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