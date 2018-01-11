人民网>>国际

李克强会见越南总理阮春福

2018年01月11日13:51  来源：新华社
 

当地时间1月10日晚，国务院总理李克强在金边会见越南总理阮春福。新华社记者 张铎 摄

国务院总理李克强当地时间1月10日晚在金边会见越南总理阮春福。

李克强表示，当前中越全面战略合作伙伴关系平稳向前发展。习近平总书记、国家主席成功访越，开启两国关系的新篇章。我们愿同越方相向而行，抓住两国关系稳定发展大方向，保持高层交往，按照海上、陆上、金融合作“三线并举”思路，推动双方各领域合作取得更加务实的成果，助力两国发展。中方愿同越方在澜湄合作框架下加强合作，共同努力维护本地区和平、稳定、发展。

阮春福祝贺澜湄合作第二次领导人会议取得圆满成功，并表示，去年越中两党两国最高领导人实现年内互访，达成重要合作共识。越方珍视越中友好合作，愿同中方继续保持高层往来，加强经贸等各领域合作，推动两国关系继续向前发展。（记者陈恃雷 毛鹏飞）

(责编：朱欣(实习生)、常红)
人民日报客户端下载手机人民网
 

相关专题

深度阅读

半岛局势向好需各方理解支持 1月9日，朝韩高级别会谈在板门店举行。双方发布联合新闻稿，展示两国就若干议题进行讨论后达成的共识。朝韩一致同意缓解军事紧张局势，营造半岛和平环境，决定为此举行军事会谈。当前成果来之不易，中国希望国际社会发挥正向作用，为缓和半岛紧张局势、推动半岛问题重返对话协商解决的正确轨道予以充分的理解和支持。 【详细】

国际|国际观察|外媒关注

中国普通护照可免签65个国家地区 1月10日，外交部领事司司长郭少春在2017年度领事工作吹风会上通报，2017年外交部和驻外使领馆会同各有关部门妥善处置领事保护和协助案件约7万起，有效维护海外中国公民和机构的安全与合法权益。过去一年，中国普通护照“含金量”继续稳步提高，目前中国公民可免办签证前往65个国家和地区。 【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2018 by www.people.com.cn. all rights reserved