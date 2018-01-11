李克强会见越南总理阮春福

当地时间1月10日晚，国务院总理李克强在金边会见越南总理阮春福。新华社记者 张铎 摄
国务院总理李克强当地时间1月10日晚在金边会见越南总理阮春福。
李克强表示，当前中越全面战略合作伙伴关系平稳向前发展。习近平总书记、国家主席成功访越，开启两国关系的新篇章。我们愿同越方相向而行，抓住两国关系稳定发展大方向，保持高层交往，按照海上、陆上、金融合作“三线并举”思路，推动双方各领域合作取得更加务实的成果，助力两国发展。中方愿同越方在澜湄合作框架下加强合作，共同努力维护本地区和平、稳定、发展。
阮春福祝贺澜湄合作第二次领导人会议取得圆满成功，并表示，去年越中两党两国最高领导人实现年内互访，达成重要合作共识。越方珍视越中友好合作，愿同中方继续保持高层往来，加强经贸等各领域合作，推动两国关系继续向前发展。（记者陈恃雷 毛鹏飞）
半岛局势向好需各方理解支持 1月9日，朝韩高级别会谈在板门店举行。双方发布联合新闻稿，展示两国就若干议题进行讨论后达成的共识。朝韩一致同意缓解军事紧张局势，营造半岛和平环境，决定为此举行军事会谈。当前成果来之不易，中国希望国际社会发挥正向作用，为缓和半岛紧张局势、推动半岛问题重返对话协商解决的正确轨道予以充分的理解和支持。 【详细】