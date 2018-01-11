美国福特汽车公司和德国博世集团被控尾气排放造假

美国福特汽车公司以及为其供应汽车零部件的德国博世集团被指控合谋进行尾气排放造假，１０日被诉至美国密歇根东区联邦地区法院。

负责代理这起集体诉讼的美国哈根斯－伯曼律师事务所在诉状中称，两被告故意为２０１１年至２０１７年生产的福特Ｆ－２５０和Ｆ－３５０柴油版皮卡车安装尾气排放造假软件，通过车检后却在实际行驶时排放最多高出标准５０倍的有害尾气，主要是氮氧化物。但福特公司却宣称，涉事车辆代表了“成熟的技术”和福特“创新的战略”，是“最清洁的柴油车”。

哈根斯－伯曼律师事务所曾代理了针对菲亚特克莱斯勒、奔驰、通用和大众等多家知名车企的尾气排放案。这家律师事务所称，上述数据是他们通过独立检测得出的结果。消费者平均比同款汽油车多花８４００美元，来购买福特柴油版皮卡车，却不知存在尾气造假问题，因此提起集体诉讼。

原告代理律师指责被告违反了涉及尾气排放、消费者权益、广告营销等５８项法律法规。

据彭博新闻社报道，福特公司回应说，这些指控是“毫无依据”的，并表示将为自己辩护。博世集团则表示高度重视有关尾气排放造假软件的指控，但将不会就正在调查和诉讼中的事项做进一步评论。（记者 王强）

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