联合国安理会欢迎朝韩对话 强调严格执行涉朝决议

联合国安理会１０日对近期的朝韩互动表示欢迎，期待对话能够达成朝鲜半岛无核化目标。安理会强调，包括朝鲜在内的所有联合国会员国必须全面严格执行安理会有关决议。

安理会１０日下午就苏丹达尔富尔地区局势进行闭门磋商后，对朝鲜半岛问题进行磋商。安理会当月主席、哈萨克斯坦常驻联合国代表凯拉特·乌马罗夫随后向记者宣读了安理会的一致意见。

乌马罗夫说，安理会成员对近期朝韩互动表示欢迎，注意到此类初始对话可以增强信任，缓解紧张，希望朝韩互动能够实现朝鲜半岛无核化目标。但包括朝鲜在内的所有联合国会员国必须全面严格地执行安理会有关决议。

自２００６年以来，联合国安理会通过了多项包含对朝鲜制裁措施的决议。２０１７年１２月２２日通过的第２３９７号决议包含大幅压缩朝鲜成品油进口量以及在２４个月内遣返所有朝鲜海外劳工等严厉制裁措施。（记者 尚绪谦）

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