第14届全中国日语作文大赛发布征稿启事

人民网东京1月11日电（记者刘军国）日中交流研究所10日称，第14届全中国日语作文大赛征稿将从5月8日开始受理投稿。

第14届日语作文大赛的题目有三个。一是“中国年轻人发现的日本新魅力”，二是“创建日本汉语节我能做什么？”，三是“忘不了老师的那句话”。据主办方介绍，参赛者可以同时就三个题目撰写三篇文章投稿。有关题目的详细说明请参考官网（http://duan.jp/jp/2018.htm）。

据悉，第14届日语作文大赛的参赛资格是没有日本留学经历并拥有中国国籍的中国学生。作文按语法与内容进行评选，最终评出一名最优秀奖，5名一等奖、15名二等奖、50名三等奖，以及200名佳作奖。其中，最优秀奖得主将被邀请访问日本一个星期。另外，凡投稿50篇以上的学校将被授予园丁奖。凡三等奖以上获奖者的指导老师将被授予“优秀指导教师奖”。此次大赛的应征形式为使用电子信箱投稿，每篇1500字以上至1600字以内，5月8日开始受理，5月31日截稿。

据了解，全中国日语作文大赛2005年以来已连续举办13届，参赛人员达3万7千多人，获奖者超过1800人，遍布中国30个省市区的300多所大学，被称为中国最有影响的日语作文大赛。

主办方在评出获奖者的同时，还将获奖作品集结成书每年在日本公开出版发行。前13届大赛的获奖作品集《对中日友好的建议》《消除隔阂》《超越国界》《我所认识的日本人》《日本人对中国的贡献》《日本制造与中国人的生活》《复兴日本》和《中国人为什么喜欢大声说话》《感动中国人的“日本力”》《即便被称作御宅族》《为什么会这样？》《中国游客，除了爆买以外能做的事情》以及《想告诉日本朋友的中国新魅力》出版后，在中日两国产生了很大反响，特别受到日本读者的高度评价。其中《消除隔阂》一书被《朝日新闻》书评委员评为最值得推荐的三部“年度图书”之一(2006年12月24日刊登)。日本多家电视台和报纸都曾对历届大赛进行了报道。（完）

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