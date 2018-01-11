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为抗议援助被截断 叙难民联合国自焚

2018年01月11日09:30  来源：海外网
 
自焚男子身体缠上白布，接受医生治疗。（法新社图片）
自焚男子身体缠上白布，接受医生治疗。（法新社图片）

海外网1月11日电 黎巴嫩北部城市的黎波里的联合国分部，一名叙利亚难民（周三）10日因抗议援助被截断4个月，在联合国分部内自焚。

据东网报道，联合国方面表示，分部人员立刻上前提供急救，并将他赶快送往医院。医生表示：“他的身体有三分之一被烧伤，需要接受至少2个月治疗。”

联合国难民署和世界粮食计划署表示，43岁男子齐博奥在的黎波里的联合国分部自焚。他和妻子及4名孩子都是从阿勒颇逃到黎巴嫩，他的妻子表示，自从4个月前联合国中断援助后，没有钱吃饭，债台高筑，齐博奥的大部分时间都在找工作。

联合国指事件显示大部分难民承受的压力和困难，令他们更容易崩溃，并采取这类极端行为。联合国之前截断对部分叙利亚家庭援助，希望把援助留给更需要协助的家庭。

(责编：贾文婷、王欲然)
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