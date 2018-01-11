沙特体育场本周将首次迎来女性观众

沙特阿拉伯政府本周将首次允许女性进入体育场，观看足球赛。

沙特新闻部8日在声明中说：“第一场允许女性入场观看的球赛是阿赫利队对阵巴廷队，时间定于本周五，即12日。”女性可以在13日和18日观看另外两场足球赛。

三场足球赛分别在首都利雅得、红海城市吉达和东部城市达曼举行。

沙特对女性在公众场合的活动限制严格。按照现行监护人制度，沙特女性求学、旅行等活动须获得家中男性成员同意，通常是父亲、丈夫或兄长。

近几个月来，沙特开始放宽限制。去年9月，沙特宣布允许女性驾车，新规定于今年6月生效；去年10月，沙特决定允许女性在体育场观看比赛。

法新社说，这些措施缘于沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼将沙特打造成更温和、更友好国家的计划。

沙特石油储量丰富，但自2014年年中以来，国际原油价格走低导致沙特石油收入锐减，财政紧张。为摆脱对石油收入的依赖，穆罕默德王储力推“2030愿景”经济改革计划，提升国内娱乐消费是目标之一。

沙特上月宣布开放被禁35年的电影院。首家影院预计3月开始营业。（陈丹）

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