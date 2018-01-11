英国叫停“一人申请全家永居”

英国开始追赶加拿大发展国际人才战略，未来留学生移民英国或许有便利政策。 邹峻摄

2017年年底，英国移民局出具了一份共75页的调整草案，涉及计分积点制签证、家庭类签证、访问签证、永居申请等多个方面。这意味着这次的调整不只是蜻蜓点水。对申请移民的中国人影响较大的，是计分制下的陪伴签证（PBS）的居住要求。

根据目前的条例规定，主申请人的附属申请人在申请永居时是无须满足居住时间要求的。但从2018年1月11日起，PBS计分制下的附属配偶申请永居时，须与主申请人一致，在递交永居申请前的连续5年内，每12个月内离开英国不得超过180天。换言之，“一人申请，全家拿永居”的政策一去不复返。附属申请人在申请永居时也需要满足相关条件。英国投资移民、英国企业家移民等项目的申请人都受此政策影响。

景鸿集团董事长关景鸿提醒，英国内政部明确规定新政不回溯，即新法案对于2018年1月11日前递交永居申请的配偶申请人不受影响，但未在2018年1月11日之前递交续签申请的申请者，在续签时，配偶须在第四年及第五年按照每年离境不超过180天来计算，才能在第5年年底申请永居。而未在2018年1月11日前递交首次申请的申请者，配偶须与主申请人一样按照每年不得离境180天来计算。

英移民政策紧缩大势所趋

早在2016年11月，英国内政部公布的移民条例变更中，就新增了一条关于PBS计分制下的附属申请人申请永居的要求注释，显示布局已久。夹杂着英国投资移民涨价风声，未来英国移民政策缩紧将是大势所趋。建议计划申请英国投资移民的人士尽早将计划提上日程。相反，从内政部去年年底增加23所高校放宽留学生签证，以吸引更多国际优秀人才留在英国就业可看出，英国已开始追赶加拿大，发展国际人才战略。未来留学生移民英国，或许也会跟在加拿大一样变得容易。

加拿大

萨省更新职业列表 魁省或提高申请门槛

2018年伊始，加拿大有不少政策变动，其中包括萨省技术移民更新紧缺职业列表、枫叶卡续期必须要加拿大境内递交、魁省投资移民申请费再次涨价、2018年父母/祖父母团聚移民开始在线填写并递交意向申请表格等。

调整一：紧缺职业剔除土木工程师和绘图技师

从2017年12月27日起，萨省移民局更新了萨省紧缺职业列表，将土木工程师和技术员（2231）、绘图技师和技术员（2253）两项职业类别从列表当中删除。此外，持非加拿大学历的萨省技术移民Occupation In-Demand类别（2018年4月1日起递交）和Express Entry Sub-category类别（2017年12月27日起递交）的申请人，在递交申请时必须提供由加拿大移民、难民和公民部（简称“IRCC”）指定机构出具的学历认证报告。

景鸿集团董事长关景鸿分析，新增指定机构出具的学历认证报告，旨在确保申请人学历背景与其移民后从事职业的匹配度，对申请人影响不大。萨省技术移民的Occupation In-Demand类别和Express Entry Sub-category类别无须获得雇主担保，没有雅思高分压力，可以一步到位获得加拿大永居身份，所以申请难度相对其他技术移民项目更低，计划技术移民加拿大的人士可以多加关注。但由于申请难度较低，这两个类别的配额也非常紧缺，每次开放几天内就被“秒杀”。

调整二：申请枫叶卡续期须在加拿大境内

移民加拿大后，如果不愿意入籍，永久居民须在过去5年内至少有2年住在加拿大，并每5年续期一次枫叶卡，才能维持加拿大永久居民身份。加拿大联邦移民局（简称“IRCC”）近期宣布，如果枫叶卡已过期或将在9个月内过期，永久居民须在加拿大境内提交申请。如果申请人在境外，则须申请永久居民旅行签证，待返回加拿大后才可申请新的枫叶卡。此外，加拿大将推出全新的电子平台取代沿用十几年的邮寄文件方式。目前移民部平均每宗枫叶卡更换申请约须70天内处理完，预计新的网上服务将加快审理速度。

调整三：魁省投资移民申请费再涨价，六年翻三倍

加拿大魁北克省移民局最新消息，魁省投资移民项目申请费从2018年1月1日起，从原来的15111加元/户涨至15235加元/户。移民专家分析，魁省申请费一路看涨，相比2012年的4150加元，2018年的申请费已翻了3倍左右。另据最新消息，魁省投资移民2018年申请重启之时，极大概率会提高申请门槛，变化包括：家庭净资产要求或提高至240万加元；全款投资额或提高至120万加元；之前一直传言会被取消的22万加元贷款投资模式，或将提高投资额度至33万加元。

关景鸿分析，自加拿大联邦投资移民暂停，可一步到位拿加拿大枫叶卡的魁省投资移民，成为美国、澳大利亚、英国、加拿大等主流移民国家中门槛低、审批快的投资移民项目。2012年至今，魁省投资移民其实借着“限额政策”一直迈着逐渐提高门槛的步伐。目前距离2017年开放截止时间（2018年2月23日）仅剩一个多月左右，意味着2018年申请重启的日子不远。

调整四：父母/祖父母团聚即将重新开放

IRCC官网最新消息，加拿大父母/祖父母团聚申请将于2018年重新开放。有意递交2018年度父母/祖父母团聚申请的担保人，有30天的时间（北美东部时间2018年1月2日中午至2018年2月1日中午）在线填写并递交意向申请表格。IRCC将沿用随机抽签的方式邀请部分意向担保人递交全套申请。2017年两轮“随机抽签”中未被抽中的申请人，可在规定时间内重新填写意向申请表格，参加2018年的“随机抽签”。

根据之前官方公布，加拿大父母/祖父母团聚移民配额2018年指标为2万名，其中1万名供“随机抽签”，另1万名是用作清理积压个案。移民专家表示，根据2017年的情况，如果2018年第一轮抽签未能将1万个名额用完，IRCC一般会继续开展第二轮。但“随机抽签”系统将在2018年进一步“优化”，如果申请人中签后未能及时递交申请，是否后期会受“优化”措施影响暂不确定。

葡萄牙

黄金居留项目会生变？

新的创业签证计划已启动

2018年1月2日起，葡萄牙创业签证计划正式生效。计划前往葡萄牙创业投资的企业家、投资人，可通过此计划申请获得居留许可及签证。

据了解，申请人必须从事国际生产或服务；以技术和知识为基础，以开发创新产品为前提；有潜力创造较多就业机会，并在五年左右达到每年超过35万欧元的营业额。葡萄牙相关部门将对申请人进行相关信用、财产以及发展潜力方面的评估，同时设有相关的监察机构。目前官网暂未公布更详细的申请条例。

景鸿集团关景鸿分析，技术人员、企业家、投资者等均是全球各国所重视的人才。设立监察机构，是葡萄牙政府对创业签证计划申请人能否真正在葡萄牙创业投资，推动葡萄牙经济发展这一成果的高度重视；同时也是葡萄牙扩大本国企业家生态系统，开始调整投资移民政策结构，从目前的着重“引财”转为“引才”的表现之一。换言之，创业签证计划的出台，可视为目前申请简单、重点在于引资激活房市的50万欧元购房移民政策的改革预警。

自2012年10月8日至2017年12月31日，葡萄牙黄金居留许可项目已成功引入约30.9亿欧元的房地产投资，一直在黄金居留许可项目中稳居第一，极大地推动葡萄牙房市经济、旅游经济的蓬勃发展。

当下，移民身份正成为全球化经济的重要工具。曾经在中国备受欢迎的匈牙利30万欧元国债投资移民，在匈牙利经济逐渐恢复的步伐中，也走上了政策不断紧缩，最后计划暂停的道路。在全球各国发展“人才战略”的大格局中，未来葡萄牙或提高购房移民的投资门槛，或暂停此项目均有可能。

(责编：朱欣(实习生)、常红)