日本“冠妻姓”社长起诉政府

一名婚后选择跟妻子姓的日本软件公司社长9日起诉日本政府，指责夫妇同姓制度违反宪法、侵害权益，向国家索赔。

这位社长名为青野庆久，青野是他的旧姓。婚后，青野选择随妻姓西端。由于户籍姓名发生改变，他婚前所有财产，包括股票和房地产都须重新过户，不仅麻烦还增加了额外费用。青野说，在工作中他仍然使用旧姓，但公司股份所有人却显示西端庆久，令不少投资者费解，损害了公司的利益。

青野在诉状中说，虽然日本民法规定夫妇必须同姓，但与外国人结婚的日本人可以选择沿用旧姓，违反宪法规定的平等原则。他与另外两人9日向东京地方法院递交诉状，将日本政府告上法庭。

2015年12月，日本最高法院认定夫妇同姓制度符合宪法。青野的诉讼使日本司法机构不得不再次就夫妇同姓制度做出认定。

日本是世界上少数几个以法律规定夫妇必须同姓的发达国家。虽然规定没有明确要求使用哪方的姓氏，多数情况下，女性婚后不得不“冠夫姓”，夫妇同姓制度因而被批落后于时代、歧视女性。（刘秀玲）【新华社微特稿】

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