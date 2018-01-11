隐患？上百名极端分子子女或回德

德国《世界报》8日报道，赴伊拉克和叙利亚加入极端组织“伊斯兰国”作战的德国公民所生子女可能回国，数量超过100人。

德国内政部国务秘书埃米莉·哈贝尔以书面文件回应绿党议员伊雷妮·米哈利克的议会质询。哈贝尔说，不清楚德国籍极端分子在伊拉克和叙利亚生育子女数量，所以难以估计究竟有多少孩子会回国。

按照哈贝尔的说法，德国安全部门掌握的信息显示，回国的未成年人数“可能是比较小的三位数”，“绝大多数是婴儿或幼童”。

米哈利克说，德国联邦政府急需有根据的信息，以便孩童重新融入德国社会。

路透社援引德国政府数据报道，截至2017年11月，960多名德国公民赴伊拉克和叙利亚，替“伊斯兰国”作战，约三分之一据信已回国，另有150人可能战死。

德国必须允许有德国公民身份者入境。哈贝尔说，德外交部正向受困伊拉克的德国籍“武装分子”及其子女提供领事服务，寻求让随父母一同遭禁的孩童回国。

“这些孩子的回国时间表无法确定，因为它很大程度上取决于伊拉克政府的合作。”哈贝尔说。她认为，尽管“伊斯兰国”在军事上受挫，没有证据显示德国公民最近数月撤回人数大幅增加。

德新社报道，德国国内情报局局长汉斯-格奥尔格·马森上月说，德国籍“极端分子”还未出现回国潮，但出于安全考虑，他们的妻儿回国趋势明显。马森去年10月警告，德国籍极端分子的子女“在战区有社交并接受教导”，回国后可能构成威胁。

德国2016年发生的5起极端分子袭击事件中，3起的当事人是未成年人。孩童激进化问题成为热点。2016年12月，德国一名有德国、伊拉克双重国籍的12岁男孩自制爆炸物，试图袭击路德维希港市的圣诞市集，所幸炸弹被路人及时发现，没有酿成惨剧。（陈丹）【新华社微特稿】

(责编：朱欣(实习生)、常红)