壳牌最大炼油厂接连失窃 新加坡警方逮捕17人

新加坡警方9日说，他们7日在新加坡多个地点突击搜查，逮捕17名壳牌石油公司炼油厂失窃案嫌疑人，查获一艘小型油轮及大量现金。

警方说，壳牌石油新加坡公司去年内部调查后于8月向警方报案，称位于毛广岛的炼油厂油品遭窃。经过大量调查，警方本月7日开展一系列突击搜查，逮捕17名男子，查获305万新加坡元现金（约合1490万元人民币）和一艘1.2万吨位油轮。17名嫌疑人的银行账户也被冻结。

这些嫌疑人年龄在30岁至63岁之间，其中11名嫌疑人９日受到起诉。法庭文件显示，9名新加坡籍被告受到盗窃罪名指控，其中8人是壳牌新加坡公司在职雇员或前雇员；2名越南籍被告为被扣油轮船长和船员，受到窝藏赃物罪名指控。

路透社报道，这艘油轮过去30年里往返于新加坡和越南之间运送油料。

毛广岛位于新加坡本岛以南。失窃工厂的是壳牌全球范围内原油加工能力最大的炼油厂，每天可处理50万桶原油。

壳牌没有公布被窃油品总量，仅表示预计毛广岛炼油厂交货将“短暂延误”。法庭文件显示，１１名被告涉及至少3起盗窃案，分别发生在去年11月和今年1月5日及7日；11月被窃油品2300多吨，价值127万新加坡元（620万元人民币），本月5日及7日失窃油品共计大约2000吨，价值113万新加坡元（552万元人民币）。

新加坡石油海运、加工业务发达，是全球最大石油贸易枢纽之一和东南亚地区重要炼油中心。大量原油从中东经新加坡运往东亚，数家大型石油企业在此经营炼油厂。

路透社说，非法油品交易在东南亚地区并不鲜见，随着对此次失窃案进一步调查审理，可能会有更多盗窃、销赃人员落网。（郭倩）（新华社专特稿）

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